BBB 25: Maike revela voto de sister para Thamiris: 'Tem motivos'

Após a formação do oitavo paredão do BBB 25, Thamiris descobriu através do líder Maike o voto de uma das sisters da casa

A noite de domingo, 9, foi bastante agitada no BBB 25, da TV Globo. Os brothers formaram o oitavo paredão da edição e, desta vez, Thamiris, Vinicius e Aline disputam a preferência do público para permanecer no jogo.

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 10, Thamiris, a mais votada pela casa, refletiu sobre o fato de ter sido o principal alvo dos adversários nesta semana. Em conversa com outros colegas de confinamento, a sister descobriu através do líder Maike que Vitória Strada votou nela.

O brother, por sua vez, sugeriu que a nutricionista conversasse com a atriz sobre o ocorrido. A emparedada, no entanto, se negou a ir atrás da ex-aliada de jogo. "Ela tem motivos. Fala muito mais sobre a sua expectativa do que sobre a dela. Vocês romperam. Agora que você já sabe [sobre o voto], é mais fácil perguntar para ela", iniciou Maike.

"Perguntar para quê? Saber o quê? Tem coisa que eu não fico interessada em saber, de verdade", declarou Thamiris. Maike, então, explicou para a sister que, caso a mesma situação acontecesse entre ele e os gêmeos, ele gostaria de entender o motivo de ter sido votado.

"Eu perguntaria, tipo, se os moleques votassem em mim, mesmo se a gente tivesse uma treta, estamos a quase 60 dias aqui juntos. Rompemos por algum motivo, eu pego o Monstro e o cara fica ali o tempo inteiro me dando força e me ajudando e aí vota em mim? Eu iria querer saber. Não é nem questão de você querer brigar, mano. É para saber mesmo", declarou o brother.

Vale lembrar que Thamiris e Vitória Strada se desentenderam nas últimas semanas após o RoBBB Seu Fifi revelar que a nutricionista chamou a atriz de 'idiota e agoísta'. Bastante chateada, a gaúcha decidiu se afastar da então aliada.

Vitória explica saída do Quarto Nordeste

Na última sexta-feira, 7, a sister Thamiris criou coragem e perguntou para Vitória Strada sobre o motivo da atriz ter saído do Quarto Nordeste e ido para o Quarto Anos 50 no BBB 25, da Globo. A mudança aconteceu quando a atriz saiu do posto de líder no jogo. Sincera, Vitória disse que era uma atitude que precisava tomar após o atrito que teve com Thamiris e Camilla há alguns dias.

"Desde que a gente teve nossa discussão, eu já estava afastada da Gra e, consequentemente, de você. Tiveram muitos momentos em que fiquei pensando sobre isso, se eu continuava lá ou saía. Eu precisei fazer isso, sabe? Não foi fácil", afirmou ela.

