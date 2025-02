BBB 25: Maike precisa de atendimento médico após relatar mal-estar

Eita! Na tarde desta sexta-feira, 14, Maike preocupou os brothers ao precisar de atendimento médico após passar mal na casa do BBB 25; entenda

Nesta sexta-feira, 14, Maike precisou de atendimento médico após sentir um mal-estar. Durante uma conversa na sala com João Gabriel, João Pedro e Delma, o participante do BBB 25 apresentou sintomas como suor frio, tontura e tremores , recebendo o apoio dos brothers.

"Estou passando mal", afirmou Maike antes de ser medicado. "Mas já melhoro", tranquilizou. Cerca de trinta minutos depois, o brother deixou o Confessionário e foi descansar no Quarto Fantástico após tomar medicação. Ele havia participado da Prova de Resistência iniciada na noite de quinta-feira, 13, mas foi o terceiro a deixar a disputa.

Por sair cedo do Provódromo, enfrentou uma consequência, assim como os seis primeiros eliminados. Maike precisou retirar um dos brothers da competição e escolheu Diego Hypolito, que foi o quarto a sair e, por isso, acabou no Paredão.

Em conversa com Gracyanne Barbosa, Daniele Hypolito sugeriu que o mal-estar de Maike pode estar ligado à culpa por ter votado em Diego. "Acho que ele ficou ansioso, porque ele realmente sentiu o negócio do Di. Eu consegui pedir as coisas que precisava pedir, mas eu falei pra ele ir antes", disse a ginasta.

"Caramba, tadinho", reagiu a musa fitness. "Imagina... Saída do amigo. E, na hora sem pensar, colocou uma pessoa que, de repente, por mais que tenha embate, não queria colocar naquele momento", prosseguiu Dani. "Ele ficou bem mal ontem. Ele não sabia a consequência do Diego e já estava chateado", relembrou Gra.

Maike cria plano para eliminar seus rivais do jogo

O brother Maike viu o seu amigo e ex-dupla Gabriel ser eliminado do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 12. Horas depois, ele já começou a criar o seu plano para as próximas semanas de jogo. Em uma conversa com seus aliados, o rapaz contou o que pretende fazer para eliminar Diego Hypolito e Aline Patriarca.

No quarto, Maike disse que precisa colocar Diego e Aline no paredão com pessoas fortes para que eles sejam eliminados. “Diego e Aline tinha que ir com alguém forte”, disse ele. Então, João Gabriel respondeu: “Como a gente sabe quem está forte aqui?”.

Maike afirmou: “Com alguém que a gente ache que está forte”. João Gabriel disse: “Comigo, por exemplo?”. E Maike deu outro exemplo: “Por exemplo, o Diogo já voltou de paredão”. O gêmeo completou: “Comigo, com você, com meu irmão… Eu sinto que nós estamos de boa lá fora”. E Maike concordou.

