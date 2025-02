BBB 25: Maike cria plano para eliminar seus rivais do jogo

Em conversa na madrugada do BBB 25 após a saída de Gabriel, Maike revela qual é o seu plano para se livrar de suas pessoas que jogam contra ele

O brother Maike viu o seu amigo e ex-dupla Gabriel ser eliminado do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 12. Horas depois, ele já começou a criar o seu plano para as próximas semanas de jogo. Em uma conversa com seus aliados, o rapaz contou o que pretende fazer para eliminar Diego Hypolito e Aline Patriarca.

No quarto, Maike disse que precisa colocar Diego e Aline no paredão com pessoas fortes para que eles sejam eliminados . “Diego e Aline tinha que ir com alguém forte”, disse ele. Então, João Gabriel respondeu: “Como a gente sabe quem está forte aqui?”.

Maike afirmou: “Com alguém que a gente ache que está forte”. João Gabriel disse: “Comigo, por exemplo?”. E Maike deu outro exemplo: “Por exemplo, o Diogo já voltou de paredão”. O gêmeo completou: “Comigo, com você, com meu irmão… Eu sinto que nós estamos de boa lá fora”. E Maike concordou.

Giovanna falou da possibilidade de romance com Maike

Irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna foi eliminada do BBB 25, da Globo, e participou do programa Mais Você. Durante a conversa, a apresentadora Ana Maria Braga quis saber se Giovanna pensa em esperar por Maike para que eles continuem com o romance.

Sincera, ela disse que os dois são livres para viverem o que quiserem. Inclusive, ela não vê problema se o brother ficar com Renata no confinamento. "A gente deixou a coisa rolar, se entregar e viver o que o programa dá de carência para a gente. Foi bom e acredito que tem muito programa ainda. Então, provavelmente, ele vai seguir a vida dele amorosa ali dentro também, acredito eu. A vida é dele e está tudo certo, tá de boa. Eu vou seguir a minha vida também, tem carnaval, estou aqui fora. Tem muita coisa para acontecer”, afirmou ela.

Ao relembrar o affair que viveu com Maike, Giovanna disse que decidiu se entregar para a experiência do reality. "A gente conversava bastante desde o primeiro dia. O Maike é um cara muito legal, respeitador, tínhamos ideias parecidas sobre se envolver com alguém dentro do jogo porque não é o nosso foco quando a gente entra”, declarou.

