BBB 25: Maike agradece Vitória Strada após prova do líder: 'Tenho que ser grato'

Após vencer a prova do líder de resistência do BBB 25, o brother Maike agradece Vitória Strada e revela que não colocará a atriz na 'Mira do Líder'

Na última quinta-feira, 6, a atriz Vitória Strada acabou deixando Maike na Prova do Líder de Resistência ao invés do seu amigo Diego Hypolito por não ter prestado atenção na dinâmica do BBB 25, da Globo. Na área externa da casa, nesta tarde de sexta-feira, Maike e Vitória conversaram sobre a vitória do representante comercial na prova e discutiram as estratégias do líder para o paredão da semana.

Após receber os parabéns da sister, Maike agradeceu: "Tenho que ser grato às pessoas que me ajudam, e eu só ganhei essa prova por causa de você". A atriz respondeu: "Na hora, não foi tão intencional assim. [...] Não raciocinei dessa forma. Na verdade, eu raciocinei zero. [...] Você não é meu alvo, você sabe disso. Você, também, não seria a pessoa que eu iria querer tirar".

A decisão de Vitória fez com que Maike repensasse sua escolha e anunciou que não pretende colocá-la na Mira do Líder da semana, mesmo que ela seja sua rival no jogo. "De toda forma, eu não te colocaria. Vou colocar outra pessoa e dane-se, sabe? [...] Hoje eu vou colocar uma outra pessoa que nunca votou em mim, porque eu senti que devo isso a você. [...] Mesmo sem ser intencional".

Confira o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Amizade entre Thamiris e Vitória

A amizade de Thamirise Vitória Strada dentro do BBB 25 passou por algumas mudanças nos últimos dias após o RoBBB Seu Fifi expor a nutricionista se referindo a atriz como 'egoísta'. A famosa, inclusive, decidiu mudar de quarto após o fim de sua liderança na casa.

Thamiris, por sua vez, não esconde o quanto está chateada com a situação. Na tarde desta sexta-feira, 7, a sister fez um breve desabafo com Maike ao lamentar o abalo na relação com a aliada de jogo.

"Eu já estava me sentindo um pouco sozinha, mas eu não estava querendo acreditar que eu estava sozinha, que de uma certa forma, a Vitória estava assim comigo... Não estava nada", disse a irmã de Camillaem meio às lágrimas.

Leia também: Giovanna Pitel impulsiona trajetória com transformação: 'Usar minha voz para fazer algo maior'