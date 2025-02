BBB 25: Líder, João Gabriel revela quem indicará ao paredão: 'Comprar briga'

O brother João Gabriel, líder da semana no BBB 25, revelou aos aliados de jogo que já decidiu qual adversário indicará ao paredão

A formação do quarto paredão do BBB 25, da TV Globo, promete agitar a casa mais vigiada do país. Líder da semana, João Gabriel revelou aos aliados de jogo que já decidiu quem indicará à berlinda neste domingo, 9.

Durante conversa no Apê do Líder com João Pedro, Maike e Gabriel, o salva-vidas contou que mandará Aline para a zona de risco. O brother ainda aproveitou o momento para ensaiar o discurso de indicação.

"Falei para o Vinícius que você não era meu alvo, mas eu mudei de ideia. [...] Nós vamos comprar uma briga grande com ela", iniciou ele, avisando os amigos sobre as consequências da indicação.

"Te dei o alvo na sexta-feira, todo mundo aqui entendeu que [o jogo] é sobre prioridade. Eu queria ver se você ganhasse o líder, se eu e meu irmão não seríamos alvos seus. Eu aposto que seríamos, tenho certeza, e eu ia entender de boa, não ia levantar e ficar resmungando igual você fez na festa", continuou João Gabriel.

Vale lembrar que, na última sexta-feira, 7, o rapaz colocou Vitória Strada, Mateus, Aline, Camilla e Thamiris na Mira do Líder. Mateus, no entanto, foi o vencedor da Prova do Anjo autoimune e, por isso, não poderá ser votado esta semana.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, a formação do quarto paredão do BBB 25 acontece ao vivo na noite deste domingo, 9, logo após a exibição do 'Fantástico'.

João Gabriel ensaiando o discurso dele pra indicar a Aline. Não vai servir dicção e ainda no próprio discurso ele se contradiz kkkkk é só ver a cara dos caras escutando. Ela vai engolir ele. #bbb25pic.twitter.com/ezSib19sdE — Ana (@sosmsonhos) February 9, 2025

Brothers vibram com anúncio da produção

Após alguns dias de luta, os brothers do BBB 25 finalmente se depararam com os dias de glória! No sábado, 8, a produção do reality show liberou oficialmente os participantes do 'Tá com Nada'. A punição foi gerada na última quinta-feira, 6, com o retorno de Gracyanne Barbosa ao jogo.

Agora, depois de quase três dias com acesso restrito aos alimentos da casa, todos os confinados poderão desfrutar de suas respectivas divisões da semana, sendo VIP ou Xepa. O fim do castigo deixou os brothers em êxtase, que não esconderam a emoção e fizeram questão de celebrar o anúncio tão aguardado.

A informação foi revelada para todos da casa junto com a chegada das compras do mercado da semana, realizada anteriormente por participantes sorteados. Vale lembrar que durante o 'Tá com Nada', os confinados têm alimentação restrita a arroz, feijão, café e goiabada.

Leia também: BBB 25: Daniele Hypolito choca ao relatar alimentação regrada na ginástica