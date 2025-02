BBB 25: Líder, João Gabriel ensaia indicação e revela alvos para o paredão

Líder no BBB 25, João Gabriel foi aconselhado pelo irmão gêmeo, João Pedro, a como justificar suas escolhas para a 'Mira do Líder'

Vencedor da prova do líder da semana, João Gabriel já está refletindo sobre qual brother deve indicar ao paredão do BBB 25. Na manhã desta sexta-feira, 7, durante uma conversa com o irmão gêmeo, João Pedro, o salva-vidas revelou quais adversários colocará na Mira do Líder.

Ao longo do bate-papo, João Gabriel mencionou o nome de Diego Hypolito, Aline e Mateus, e aproveitou para ensaiar junto com o irmão como será a indicação no domingo, 9. João Pedro, por sua vez, o ajudou a formular as frases com os motivos para os três brothers citados serem alvos do líder.

"Aline, eu quero ter uma aproximação com você. Você é uma menina extrovertida, brincalhona, doidinha, igual a mim e ao meu irmão, vejo isso em você. Mas a gente não tem abertura para conversar, quando a gente conversa é só em grupo, nunca a sós, eu e você, qualquer coisa sobre a vida", declarou Pedro.

Em seguida, o irmão gêmeo do líder justificou a possível indicação no amigo de Vitória Strada: "Mateus, eu sinto e sei que eu não sou prioridade para você, que assim que acabarem suas opções de voto aqui na casa, eu ou meu irmão vamos ser os próximos, então estou me defendendo", disse João Pedro.

"Entendeu? Se você falar isso, todo mundo entende", acrescentou o brother, recebendo uma resposta positiva de João Gabriel. Na sequência, os gêmeos saíram do 'Apê do Líder' e se juntaram com os demais colegas de confinamento.

Mais cedo, João Gabriel comentou com o irmão que possivelmente indicará Mateus ao quarto paredão da edição. "Nós não somos prioridades dele. Eu gosto demais dele, mas…", declarou o líder da semana.

No Apê do Líder, os gêmeos conversam e ensaiam um possível discurso de indicação. João Pedro explica como o irmão, o líder João Gabriel, deve falar na hora. 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/0qINO0mRmG — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2025

Gracyanne revela que quase apertou botão de desistência no BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que quase apertou o botão de desistência do BBB 25, da Globo. Em uma conversa com Delma, ela disse que a restrição de alimentos já mexeu com sua cabeça no confinamento e ela ficou agoniada ao ver os participantes dividindo cada item do mercado na Xepa; confira detalhes!

