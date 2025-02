BBB 25: João Pedro vence a prova do líder da semana

João Pedro conquistou a liderança nesta quinta-feira, 20, em prova que exigiu agilidade dos participantes. Saiba como foi

Na noite desta quinta-feira, 20, João Pedro venceu a Prova do Líder. Ele foi o participante que conquistou mais pontos na dinâmica que exigiu agilidade dos participantes. Saiba como foi:

Para começar a noite de prova, o apresentador Tadeu Schmidt pediu para a ex-líder Eva vetar uma pessoa da nova prova do líder e ela tirou Camilla da competição. “Porque eu acho que a Camilla é uma jogadora forte. Ela tem aliados e talvez eu seja um alvo dela”, disse ela.

Na prova do líder, os brothers e sisters foram divididos em 4 grupos de quatro pessoas para rodadas eliminatórias. Cada participante teve que pegar as moedas em uma caixa de vento e colocá-las em uma caixa dentro do tempo cronometrado. Ao final do tempo, as moedas foram contadas para saber a pontuação de cada um. A cada rodada, apenas uma pessoa se classificava para a final. Na final, os participantes repetiram a prova e o vencedor foi quem conseguiu a maior pontuação.

O grupo 1 teve: Aline, Renata, Daniele Hypolito e Maike. O grupo 2 foi composto por: Gracyanne, João Gabriel, Eva e Delma. No grupo 2, Gracyanne e João Gabriel empataram com 10 pontos e fizeram uma rodada desempate e João se deu bem e foi para a final. O grupo 3 teve: Vinicius, João Pedro, Diogo e Vitória. O grupo 4 foi com: Guilherme, Diego Hypolito, Thamiris e Vilma. No grupo 4, Thamiris e Guilherme empataram e ele venceu. Os classificados para a final foram: Aline, João Gabriel, João Pedro e Guilherme. E o vencedor foi João Pedro.

Saiba como é a dinâmica da semana no BBB 25

Na sexta-feira, 21, os participantes vão participar do leilão do Poder Curinga. Quem der o maior valor vai arrematar o Poder do ‘Sim ou Não’. Com este poder, a pessoa poderá trocar um dos emparedados do Big Fone durante a formação do paredão de domingo.

No sábado, 22, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. O Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo. Quem atender vai para o paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedado com ele.

No domingo, 23, eles vão formar mais um paredão triplo. O dono do Poder Curinga vai dizer se quer trocar algum dos emparedados do Big Fone ou não. O líder empareda uma pessoa. A casa faz a votação e uma pessoa é emparedada. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e 1 se salva.

A eliminação é na terça-feira, 25, e uma pessoa deixa o confinamento.