BBB 25: João Pedro revela quem pretende barrar da prova do líder e da sua festa

Líder da semana, João Pedro revelou para João Gabriel e Maike quem ele pretende barrar da próxima prova do líder e da festa do BBB 25

João Pedro conversou com João Gabriel e Maike no Apê do Líder sobre seus próximos passos no BBB 25. O líder da semana contou para os aliados quem ele gostaria de barrar na festa em comemoração a sua liderança e também quem pleneja vetar na próxima prova do Líder.

O salva-vidas, então, contou que pensa em tirar Aline da prova, pois acredita que ele e seu grupo são alvos dela. "A Aline eu vou vetar da Prova do Líder. Cheguei na Vitória agorinha e falei (...): 'Se eu não te vetar, você me coloca no Paredão?'", e ela: 'Não, minhas prioridades são outras pessoas'. Mas a Aline pode botar um de nós três direto", explicou o brother.

Em seguida, João Pedro contou quem deve barrar da sua festa. "Camilla ou Vitória para barrar da festa", acrescentou o goiano, que indicou a atriz ao paredão. Ela disputa a permanência no jogo com Diogo Almeida e Vilma.

Camilla e Thamiris são alvos no Sincerão

O Sincerão desta segunda-feira, 24, agitou a internet com a continuação do confronto entre Vitória Strada, Camilla e Thamiris no BBB 25. A briga delas começou durante a madrugada depois da votação do paredão com uma discussão acalorada na sala de estar e o tema continuou vivo até o programa ao vivo. Tanto que as irmãs foram os alvos da atriz e dos outros dois emparedados da semana: Diogo Almeida e Vilma.

Diogo Almeida foi o primeiro a ir para o Sincerão e ele chamou Camilla para receber a placa de Falsa. Em seu discurso, ele disse que a achou falsa na briga com Vitória. "Na semana passada ela me chamou aqui no Sincerão. Ela trouxe um assunto que a gente já tinha conversado. Ela trouxe o assunto para fugir de um assunto que ela tinha pendente com a Vitoria. Ela me trouxe para nada respingar no Mateus, que era uma das prioridades dela (...)", disse o ator. Saiba mais!

