BBB 25: João Pedro revela comentário de Gracyanne Barbosa sobre sister

Na área externa da casa do BBB 25, na noite desta quinta-feira, 13, João Pedro, Maike, Eva e Renata conversaram sobre um possível embate entre Alinee Gracyanne Barbosa no jogo.

O salva-vidas confessou para os colegas de confinamento que acredita que em breve acontecerá algo entre as sisters. "Eu estou sentindo que logo, logo a Gracyanne dá um embate com Aline", afirmou o brother.

Maike concordou e ressaltou que a relação entre a policial militar e o ator Diogo Almeida será o motivo. "Ainda mais porque ela está junto com o Diogo. Ela compra as brigas do Diogo. Quanto a gente vai falar do Diogo, ela sempre defende o Diogo", disse o paulista sobre a postura de Aline.

Eva afirmou que isso é natural, mas o representante comercial rebate. "Não sei se é tão natural assim", disparou. Em seguida, João Pedro expôs um comentário feito por Gracyanne sobre a policial militar. "A Gracyanne falou assim: 'Ela não representa as mulheres brasileiras, não, com essas atitudes dela'", revelou o gêmeo de João Gabriel.

As sisters questionaram o motivo do comentário da musa fitness e ele explicou. "Ela falou assim que a Aline tinha chamado ela para conversar sobre o que aconteceu rolado comigo, com meu irmão mais com ela, aí ela falou que espera mais de um homem do que de uma amizade. Tipo assim, ela espera um homem pisar nela", disse João Pedro. "Ela entra em uma relação, ela já espera o ruim", acrescentou Maike.

Diogo Almeida abre o coração para Aline

Após a eliminação de Gabriel no BBB 25, da Globo, o clima do Quarto Fantástico foi de descontração. E o ator Diogo Almeida aproveitou o momento para se declarar para a sister Aline Patriarca. Para deixar o clima ainda mais romântico, João Pedro e João Gabriel começaram a cantar enquanto o artista falou sobre seus sentimentos.

"Aline, eu já falei do seu sorriso, já falei da sua boa energia, já falei das coisas que você me transmite pelos olhos. Quero te falar que tudo isso que eu sinto, que eu percebo, me faz cada vez mais ficar perto", declarou ele, que, logo depois, deu um beijo Aline.

Ao fundo, João Pedro e João Gabriel improvisaram uma versão de Thinking Out Loud, de Ed Sheeran. Após o beijo de Aline e Diogo, o casal aplaudiu a cena, mas logo caiu na risada com os gêmeos.

