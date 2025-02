BBB 25: João Pedro defende veto do irmão em Daniele Hypolito: 'Acho é pouco'

Enquanto alguns brothers apontaram a escolha de João Gabriel no BBB 25 como precipitada, João Pedro saiu em defesa do irmão gêmeo

A nova dinâmica do BBB 25 segue sendo o principal assunto entre os brothers do reality show da TV Globo. Na manhã desta quinta-feira, 13, alguns brothers comentaram sobre a escolha de João Gabriel em vetar Daniele Hypolito da festa do líder.

A ex-ginasta, que não pôde participar do evento, ficou em um outro local montando um quebra-cabeça de 300 peças. Caso conseguisse finalizar o 'castigo' antes do término da festa, a sister seria liberada para retornar à casa e se juntar aos demais colegas de confinamento - o que não aconteceu.

Enquanto alguns brothers acreditam que a escolha de João Gabriel foi precipitada, João Pedro defendeu a decisão do irmão gêmeo. "Poderia ter colocado outra pessoa. Tem que pensar. Até o irmão dela fazia mais sentido", opinou Thamiris, sugerindo que Diego Hypolito fosse vetado da festa.

João Pedro, no entanto, discordou da sister e recordou a ocasião em que Daniele e Diego o vetaram, juntamente com o irmão gêmeo, de participar de uma Prova do Anjo. "Uma festinha. Na próxima a gente veta do Anjo. Acho é pouco", disse o brother.

Thamiris: "Só acho que ele [João Gabriel] deveria ter colocado outra pessoa. Maike, não. Adoro, mas tem que pensar." Thamiris continua falando do veto da Festa do Líder. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/0O3ZDsNwrl — Big Brother Brasil (@bbb) February 13, 2025

Daniele Hypolito reage a escolha de brother

A madrugada desta quinta-feira, 13, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25, da TV Globo. Enquanto todos curtiam a festa do líder João Gabriel, a ex-ginasta Daniele Hypolito cumpria um 'castigo' em outro local da casa.

A ex-ginasta que não conseguiu finalizar a montagem de um quebra-cabeça de 300 peças, desabafou com alguns colegas de confinamento a respeito da situação. "Ele só criou um problema com uma pessoa que não tinha embate nenhum com ele. Só isso. Incoerente pra caramba. Mega incoerente", declarou ela.

Em seguida, Daniele Hypolito ressaltou que João Gabriel possuía outros adversários para vetar da festa. "Eu só fiquei triste porque tinha muito mais gente pra ele deixar de fora, inclusive pessoas que tinham tido um embate na semana. Deixa eu pegar o líder pra ver se não boto todo mundo no alvo", concluiu a sister.

