BBB 25: João Pedro critica postura de sister: 'Acha que intimida'

Após a eliminação de Camilla do BBB 25, alguns brothers se reuniram para analisarem os últimos acontecimentos dentro da casa mais vigiada do país. Em conversa com Maike na área externa, João Pedro criticou a postura de uma sister em relação aos demais colegas de confinamento.

De acordo com o irmão gêmeo de João Gabriel, a adversária em questão gosta de 'se mostrar braba' e intimidar os outros. "Esse jeito dela de braba, que sabe falar as coisas, achando que vai vir por cima de nós... Ela vai cair do cavalo. Nenhum de nós abaixa para ninguém", disse o brother, sem mencionar nomes .

"Eu acho que ninguém da casa ‘abaixa’ [a cabeça] para ninguém", comentou Maike. "Então, mas ela acha que intimida com esse jeito dela", acrescentou João Pedro. Apesar de não ter citado nomes, internautas acreditam que o brother esteja falando de Aline .

Isso porque, nos últimos dias, a ex-policial militar e João Gabriel tiveram um embate durante uma das dinâmicas do Sincerão. Na ocasião, o irmão gêmeo de João Pedro escolheu os adjetivos 'desnecessária' e 'forçada' para a sister.

Thamiris lamenta eliminação de Camilla

A eliminação de Camilla mexeu bastante com alguns brothers do BBB 25. A carioca deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 4, com mais de 94% dos votos do público, após enfrentar um paredão contra Vilma e Renata.

Assim que Camilla saiu do confinamento, Thamiris, irmã da trancista, precisou ser consolada pelos demais colegas. Bastante emocionada, a sister lamentou a saída de Camilla e comentou que a briga com Vitória Strada pode ter sido o principal motivo da eliminação; confira mais detalhes!

