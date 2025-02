BBB 25: João Gabriel vence a primeira prova do líder individual da temporada

Após o jogo do BBB 25 encerrar a dinâmica das duplas, João Gabriel conquista a liderança em uma prova de arremesso

Na noite desta quinta-feira, 6, João Gabriel conquistou a liderança da semana. Ele foi o campeão da Prova do Líder que exigiu mira dos participantes.

Na prova, os brothers e sister jogaram individualmente. Eles tiveram que arremessar sanduíches por cima de uma trave e acertar em um campo com ponto. Eles pontuavam de acordo com a caixa onde o sanduíche pousava.

João Gabriel e Guilherme empataram com 90 pontos e tiveram que fazer uma rodada de desempate. Então, João Gabriel foi o campeão da prova.

Nesta semana, o líder é individual, já que a dinâmica de duplas já chegou ao fim. Inclusive, o líder da semana terá a festa personalizada na próxima quarta-feira e também poderá vetar uma pessoa de sua celebração.

Saiba como será a dinâmica da semana

O vencedor da prova do líder desta quinta-feira, 6, terá a primeira festa do líder da temporada e poderá vetar uma pessoa de participar de sua celebração. Na sexta-feira, 7, o líder indicará 5 pessoas para a Mira do Líder.

No sábado, 8, os participantes fazem a Prova do Anjo, que terá o poder do Anjo Autoimune. No domingo, 9, os brothers e sisters formam um paredão triplo com: indicação do líder e as 3 pessoas mais votadas da casa. A prova bate-volta salva uma pessoa do paredão.

Na terça-feira, 11, um participante será eliminado no quarto paredão do BBB 25.

O que tem para comer no Tá Com Nada?

Nesta quinta-feira, 6, os participantes do BBB 25, da Globo, entraram na dinâmica do Tá Com Nada. Nesta fase do jogo, eles ficam um período com restrição da diversidade de alimentos, que é bem menor do que tinham à disposição na Xepa.

No Tá Com Nada, os brothers e sisters podem comer apenas arroz, feijão, goiabada e café. A nova etapa começou no início da tarde desta quinta-feira, 6, e envolve quase todos os participantes - apenas Gracyanne Barbosa continua no Vip por causa do benefício do Quarto Secreto.

Anteriormente, os brothers tinham proteínas, como rabada, língua de boi e moela, na Xepa, enquanto o Vip tinha carnes e frango à disposição. Agora, eles ficam apenas com os alimentos básicos.

