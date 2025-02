BBB 25: João Gabriel planeja discurso para rebater sister no Sincerão

João Gabriel ensaiou seu discurso para enfrentar Aline, sua indicação ao paredão do BBB 25, no Sincerão desta segunda-feira (10)

Após ensaiar várias vezes o discurso de indicação do líder, João Gabriel treinou para falar no Sincerão, que vai acontecer na noite desta segunda-feira, 10.

Em conversa com Maike e João Pedro, o salva-vidas de rodeio definiu que vai apontar Aline, sua indicação ao paredão, na dinâmica e pretende rebater as acusações que ela fez após ser mandada para a berlinda. A policial militar afirmou que ele "não tem palavra".

Enquanto treinava seu discurso, o líder da semana relembrou o voto que ele e o irmão deram em Aline e Vinícius no terceiro paredão do reality show, além disso, também analisou os últimos acontecimentos na casa, ressaltando que, caso a baiana fosse a líder, ele seria alvo dela.

"É a sua opinião você achar que eu não tenho palavra. Mas eu não me acho mentiroso e, muito menos, que não tenho palavra. Eu fiz o meu jogo", disse o brother sobre o que pretende dizer durante o Sincerão.

Após ouvir amigo, Maike o aconselhou a lembrar que antes as decisões eram tomadas em consenso pelas duplas e que Aline não estava na conversa que ele teve com Vinícius. "Você não estava na roda e está se doendo porque eu votei em você", disse ele, ajudando no discurso do líder. "Você tem que falar poucas palavras, mas que peguem mais", ressaltou João Pedro.

João Gabriel ensaia para o Sincerão mais tarde #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/3C333Um0y9 — Big Brother Brasil (@bbb) February 10, 2025

Delma revela desejo de ir para o paredão com sister

Na tarde desta segunda-feira, 10, Delma revelou para Guilherme e Vinícius quem gostaria de enfrentar em um paredão do BBB 25. A confissão aconteceu após ela receber um emoji de alvo e afirmar que está incomodando.

"Estou doida para ter esse confronto: eu, no Paredão, e dona Vilma. Que babado", disparou a sister, que teve um desentendimento com a mãe do ator Diogo Almeida no último Sincerão. "Embate de gigantes", afirmou Vinícius. Saiba mais!

