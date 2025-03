BBB 25: Guilherme promete embate com sister: 'Muita coisa para falar'

Em conversa com Vitória Strada sobre o jogo do BBB 25, Guilherme afirmou que chamará uma sister adversária na dinâmica do Sincerão

A madrugada desta quinta-feira, 6, foi bastante agitada dentro do BBB 25, da TV Globo. Durante a festa da líder Vitória Strada, Guilherme aproveitou um momento a sós com a atriz para conversar sobre os próximos passos do jogo.

Mais cedo, o genro de dona Delma e Vinicius foram escolhidos por Thamiris para a consequência da dinâmica 'Pegar ou Guardar'. A sister, no entanto, afirmou que apesar da decisão, os dois colegas de confinamento não são suas opções de voto no momento.

Guilherme, por sua vez, prometeu questionar Thamiris no próximo Sincerão. "Eu sei que eu sou [opção de voto]. Ela falou ali: 'Não que os meninos seriam'. [...] Eu gerei um transtorno aqui dentro dessa casa, eu botei ela no Monstro, eu chamei a irmã dela no Sincerão e não sou uma opção? Pelo amor de Deus", declarou o brother para Vitória.

"É óbvio que você seria uma opção", concordou a atriz. "Só que segunda-feira, se o Sincerão for aberto a todo mundo, eu vou virar novamente o primeiro [voto] dela, porque tenho muita coisa para falar que está engasgada. Ela disse que lá dentro do quarto tem um negócio sobre o 'Modo Gui'. Você sabe disso", disse Guilherme.

Ao longo do bate-papo com Vitória Strada, Guilherme explicou que o 'Modo Gui' mencionado por Thamiris se trata do brother não falar nada durante a semana e esperar a dinâmica do Sincerão para revelar tudo. "Então, segunda-feira, eu vou ativar o 'Modo Gui' de um jeito que ninguém nunca nem viu aqui", afirmou o genro de Delma, por fim.

Thamiris e João Gabriel trocam beijos após festa

Após curtirem a festa do líder de Vitória Strada no BBB 25, os participantes Thamiris e João Gabriel protagonizaram o terceiro beijo da temporada em um dos quartos da casa mais vigiada do país.

Os brothers, que trocaram carinhos diversas vezes durante o evento, finalmente se beijaram pouco antes de dormir. Thamiris chegou a cobri-los com o edredom por alguns segundos, mas logo depois os dois se viraram para o lado e pegaram no sono; confira detalhes!

