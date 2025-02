BBB 25: Guilherme faz promessa para Vitória Strada: 'Coisas que vão acontecer'

Após o resultado do paredão, Guilherme confortou Vitória Strada e garantiu que irá expor situações que viu contra a atriz no BBB 25

A eliminação de Mateus no quinto paredão do BBB 25 deixou alguns brothers reflexivos. Assim que o arquiteto deixou a casa mais vigiada do país, Vitória Strada, amiga pessoal do rapaz, foi confortada por outros colegas de confinamento.

Em conversa com a atriz, Guilherme garantiu que a atriz não está sozinha e prometeu que irá expor situações que viu contra a sister nos últimos tempos. Aline, Vinicius, Diego Hypolito e Daniele Hypolito também estiveram ao lado de Vitória após a saída de Mateus.

"Não se sinta só. Tem algumas coisas que vão acontecer aqui nesse jogo, que eu vou tomar algumas decisões por causa de coisas que eu vi que aconteceram com você. Eu preciso falar, porque senão eu vou surtar aqui dentro de mim, viu? Tá avisada", afirmou o genro de dona Delma.

Diego, por sua vez, apoiou a fala do brother: "Não ache que as pessoas não enxergam algumas coisas. Não ache. Aqui nada nesse programa passa despercebido", acrescentou o ex-ginasta.

Vale lembrar que, recentemente, Vitória Strada se envolveu em um bate-boca com Thamiris e Camilla. O desentendimento entre a atriz e as irmãs se iniciou no último domingo, 16, logo após a formação do paredão.

GUILHERME DIZENDO PRA VITORIA QUE VAI SE POSICIONAR SOBRE ALGO QUE ACONTECEU COM ELA SE NÃO ELE VAI SURTAR, É ELE DEMAIS!!!! #BBB25pic.twitter.com/hdUeeWiCIM — deb #BBB25 (@realitysdeb) February 19, 2025

Aline reage após declaração de Diogo Almeida

Na área externa do BBB, 25, da Globo, nesta terça-feira, 19, Aline e Diogo Almeida conversaram sobre a ação liderada por Beatriz Reis na casa mais vigiada do Brasil, que incentivou os participantes a falarem sobre seus sonhos. Para o ator, o momento foi importante, mas a ex-policial defendeu que ele precisa sustentar o que afirmou.

Durante a dinâmica, o filho de Vilma contou sobre um projeto de criar um espaço para oferecer ajuda psicológica para pessoas; confira detalhes!

