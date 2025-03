BBB 25: Guilherme faz previsão sobre sister no paredão: 'Ela sai'

Em conversa com Diego Hypolito, Guilherme falou sobre a possibilidade de uma sister ser eliminada do BBB 25, caso vá para o próximo paredão

Nesta quarta-feira, 12, Guilherme e Diego Hypolito falaram sobre seus próximos passos no BBB 25. Os brothers comentaram sobre o jogo estar calma e especularam a volta do RoBBB Seu Fifi.

Durante o papo, o pernambucano falou sobre possíveis alvos para o paredão, caso vença a prova do líder. "Sei que está chegando um momento do jogo que tem pessoas que vão ficar chateadas comigo, mas a gente vai precisar ir para o ataque para um novo quarto agora, que é o Quarto Fantástico", diz ele.

Em seguida, Guilherme apontou a possibilidade de Gracyanne Barbosa ser eliminada caso vá ao Paredão: "Porque eu tenho para mim, que o Quarto Nordeste vai se acabar. Acho que se a Gra for para o Paredão ela sai também", avaliou.

Diego, então, quis saber com quem o genro de dona Delma tem mais impasse no Quarto Fantástico. O fisioterapeuta explicou que não tem embates, mas observa atitudes que deixariam a convivência mais difícil e citando o nome de João Gabriel. "Minha ordem seria essa, neste momento", revelou.

O ginasta confessou que não gostaria de votar na musa fitness nesse momento. "É horrível falar isso, mas, para mim, isso é até mais tranquilo. Eu não queria votar nela, é uma questão minha, pessoal. Se eu pegar a liderança, eu não vou colocar a Gracyanne", comentou.

Guilherme faz a contagem de votos e acredita que possa ter um empate pela casa. "Mas você vai terminar colocando, não por querer, mas porque vai ter o empate. Vamos dizer, vai dar um empate entre ela e Aline, entre ela e eu. Vai dar um empate", supõe.

Gracyanne diz que não quer ser amiga de sister

A eliminação de Thamiris no oitavo paredão do BBB 25 mexeu bastante com Gracyanne Barbosa. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 12, a musa fitness fez um desabafo com outros brothers da casa a respeito dos últimos acontecimentos no jogo, incluindo a saída da aliada.

Durante o desabafo com Diego Hypolito, Gracyanne criticou a postura de Vitória Strada. Isso porque, no último paredão, a atriz votou em Thamiris, de quem era próxima. As duas acabaram se afastando após a dinâmica do RoBBB Seu Fifi. Confira o que ela disse!

