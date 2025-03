BBB 25: Guilherme e Vinícius recebem aviso inesperado durante consequência

No BBB 25, da TV Globo, os brothers Guilherme e Vinicius estão cumprindo a consequência imposta por Thamiris e foram surpreendidos por um aviso

No BBB 25, da TV Globo, os brothers Guilherme e Vinicius estão cumprindo a consequência imposta por Thamiris na dinâmica do Pegar ou Guardar. E na manhã desta quinta-feira, 6, os dois foram surpreendidos por um aviso da produção.

Após acordarem na área externa da casa, os dois se levantaram para realizarem o Raio-X. No entanto, receberam um recado inesperado: "Guilherme e Vinícius, vocês não fazem o Raio-X", disse a Voz. Vale lembrar que o Raio-X funciona como um diário de confinamento dos brothers, no qual eles podem expressar seus sentimentos, além de mandar recados para a família e para os telespectadores.

Thamiris coloca Guilherme e Vinicius em consequência

Após ser escolhida pela eliminada Camilla para participar da dinâmica Pegar ou Guardar, Thamiris teve que decidir entre ficar com o dinheiro e dar uma consequência para os participantes ou guardar o dinheiro para o prêmio final do reality show.

Depois de pensar, Thamiris resolveu ficar com o valor de R$ 60 mil e deu a consequência para Guilherme e Vinicius, que vão ter que viver fora da casa do reality show por tempo indeterminado. Com isso, eles devem ficar apenas no jardim e apenas entrar na casa para usar o banheiro reservado.

E eles receberam um kit de sobrevivência da produção, que é mais restrito do que eles usam na Xepa. Além disso, os dois não podem usar a academia ou a piscina.

Após a decisão, Thamiris confessou que se sentiu culpada. "Eu nem dormi direito, de verdade. A sensação que eu tenho é que eu não dormi. Acho que é culpa", confessou. "Não tem que ter culpa, não", retrucou Joselma. "Eu tenho, dona Delma, porque ontem ficou todo mundo chateado comigo", falou a nutricionista em seguida.

