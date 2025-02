BBB 25: Guilherme agradece atitude de brother após prova do líder

Após João Gabriel vencer a prova do líder, Guilherme seguiu até um dos quartos do BBB 25 para agradecer um gesto nobre do brother

O brother Guilherme ficou bastante emocionado com uma atitude de João Gabriel, vencedor da prova do líder. Isso porque o irmão gêmeo de João Pedro escolheu Delma, que teve uma crise de choro mais cedo após toda a casa entrar no 'Tá com Nada', para o VIP.

Logo após João Gabriel separar os participantes entre VIP e Xepa, Guilherme seguiu até um dos quartos para agradecer o gesto nobre do colega de confinamento. Na ocasião, o genro de dona Delma abraçou o brother e se mostrou grato pelo grande carinho com a sogra.

Para quem não acompanhou, os brothers do BBB 25 foram para o 'Tá com Nada' na última quinta-feira, 6, após o retorno de Gracyanne Barbosa para o confinamento. A punição aconteceu devido a quebra de regra dos jogadores, que não podiam se mover durante a dinâmica do ‘congelamento’.

O brother responsável por colocar toda a casa no 'Tá com Nada' foi João Pedro, que saiu correndo ao se deparar com Gracyanne dentro da casa novamente. A musa fitness, por sua vez, é a única que permanece no VIP, já que esta era uma das vantagens do Quarto Secreto.

Delma cai no choro e é consolada por brothers

O retorno de Gracyanne Barbosa a casa do BBB 25 na quinta-feira, 6, surpreendeu os brothers, que acreditavam que a musa fitness havia sido eliminada do jogo. A volta da sister, no entanto, gerou uma consequência negativa para os demais participantes.

Isso porque, pouco antes de Gracyanne entrar novamente na casa mais vigiada do país, o ‘Big Boss’ anunciou a dinâmica do 'congelamento' e avisou aos confinados que ninguém poderia se mover. Caso alguém quebrasse a regra, todos entrariam no 'Tá com Nada', onde alimentos e banhos são restritos.

A consequência acabou despertando gatilhos em Delma, que precisou ser consolada por Diego Hypolito após cair no choro. Bastante emocionada, a sister informou aos colegas de confinamento que gostaria de desistir do programa; confira detalhes!

