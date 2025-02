BBB 25: Gracyanne volta para a casa e todo mundo vai para o Tá Com Nada

Depois de passar um dia no Quarto Secreto, Gracyanne Barbosa volta para a casa do BBB 25, mas brothers descumpre regra e todo mundo vai para o Tá Com Nada

A musa fitness Gracyanne Barbosa está de volta à casa do BBB 25, da Globo. Nesta quinta-feira, 6, ela saiu do Quarto Secreto, onde estava desde o paredão de terça-feira, e surpreendeu a todos ao retornar ao jogo. Porém, a dinâmica do retorno dela fez todo mundo ir para o Tá Com Nada .

Os brothers e sisters ouviram uma mensagem do Big Boss ordenando que deveriam ficar congelados por tempo indeterminado sob a pena de que iriam para o Tá Com Nada, que é uma restrição nas comidas. "Todos devem permanecer imóveis. Se alguém se mexer, todos vão para o ta com nada. Congelados!”, disse a voz. Então, Gracyanne entrou no programa e surpreendeu a todos.

Thamiris ficou emocionada e chorou ao ver a amiga. Aline segurou o riso e o grito. Camilla mexeu o braço ao vê-la entrando no quarto. Porém, o gêmeo João Pedro quebrou a regra e se mexeu. Ele saiu correndo ao ver Gracyanne e a abraçou.

Com a atitude dele, os participantes foram para o Tá Com Nada. Por sua vez, Gracyanne estará no Grupo Vip sozinha, já que esta era uma das vantagens do Quarto Secreto. "Que felicidade de estar de volta. Obrigada!”, disse ela.

Leia também:BBB 25: Big Boss choca ao revelar que o jogo se tornou individual

João Gabriel e Gracyanne - Foto: Reprodução / Globo

Belo fez elogios para a ex-mulher

O cantor Belo surpreendeu ao compartilhar uma mensagem sobre a musa fitness Gracyanne Barbosa nas redes sociais. Nesta terça-feira, 4, ele defendeu a ex-mulher e relembrou a separação deles ao ver que ela está no terceiro paredão do BBB 25, da Globo.

Em sua declaração, ele negou que tenha acontecido uma traição entre eles e garantiu que o relacionamento terminou porque eles seguiram caminhos diferentes. Inclusive, ele encheu a ex-mulher de elogios.

“Venho aqui falar sobre minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e que hoje segue sua trajetória no Big Brother. Sei que muitos têm falado sobre nossa relação, e quero deixar claro que entre nós sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor. Nossa história nunca foi simples, e como qualquer casal, tivemos altos e baixos. Mas há tempos já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto”, afirmou ele.

E completou: "Não houve traição, não houve desrespeito - apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumores distintos. O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E eu sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda. Que possamos sempre lembrar disso. #FicaGra #FicaGi”.

Leia também:BBB 25: Gracyanne Barbosa cita Belo em conversa sobre Diogo Almeida: 'Não espero menos'