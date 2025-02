BBB 25: Gracyanne revela que quase apertou o botão da desistência

Gracyanne Barbosa revela o momento em que quase apertou o botão de desistência do BBB 25 ao ficar agoniada com uma situação

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que quase apertou o botão de desistência do BBB 25, da Globo. Em uma conversa com Delma, ela disse que a restrição de alimentos já mexeu com sua cabeça no confinamento e ela ficou agoniada ao ver os participantes dividindo cada item do mercado na Xepa.

"No primeiro dia que a gente começou com a divisão de comida e ficou aquela briga. Eu não aguentei… Chorei, chorei, chorei, sozinha no banheiro. E eu quase fui tocar. E não era pela falta de comida, era a sensação”, disse ela.

Então, Delma comentou: "Em casa, quando eu estava no vip, eu via tudo ali e não dava vontade de comer. É a sensação”. Logo depois, Gracyanne completou: "Eu não toquei por causa da Giovanna. Depois eu conversei com a psicóloga e foi muito importante. Me deu um desespero, eu fiquei lembrando… Mas a senhora vai aguentar”.

Vale lembrar que Gracyanne é a única participante que está no Vip enquanto os outros brothers e sisters estão no Tá Com Nada.

Gracyanne Barbosa detona o BBB

Gracyanne Barbosa deu sua opinião sincera sobre o BBB 25 após retornar do Quarto Secreto nesta quinta-feira, 6. Ela conversou com alguns colegas de confinamento sobre algumas situações que assistiu quando ficou separada dos demais participantes e confessou que achou o programa chato.

"O que vi, como telespectadora, eu achei chato. Eu falei: 'não vai acontecer nada, gente? Todo mundo é de boa?' E o que aconteceu já passou? Tá tudo certo? Não é um jogo disso, gente!", disparou a famosa.

Em seguida, ela fez um alerta. "A gente tem que se ligar. Quando a gente tá em casa, e a gente assistia, a gente não ficava: 'agora foi, é isso aí, fala dele mesmo, ele fez isso'. Principalmente porque quem tá em casa vê várias situações que a gente não vê aqui. Lógico que quem tá em casa é mais fácil criar os embates, aqui a gente não vê tudo, não sabe", acrescentou. "Tá chatão o programa", comentou Maike. A sister concordou. "Chatão. Aí, o tempo inteiro pedindo desculpas, se justificando...", falou a famosa.

