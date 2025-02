Demonstrando todo seu carinho por Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa revelou que se arrepende de um erro que cometeu com o ex-marido; entenda

Após retornar à casa do BBB 25 nesta quinta-feira, 6, Gracyanne Barbosa separou um tempo para conversar novamente com os brothers sobre sua percepção em relação à atitude de Diogo Almeida, que concordou em indicar a affair, Aline, ao Paredão. No Jardim, a influenciadora fez uma comparação entre o ator e seu ex-marido, o cantor Belo, admitindo que errou com ele.

"Eu errei e me arrependo muito. Só que eu só podia pedir desculpas, porque eu errei. E eu não fiz isso escondido, eu poderia ter feito, mas eu fiz isso para o Brasil inteiro. Me arrependo muito do que fiz, porque o Belo é o homem da minha vida", declarou Gra.

"Ele errou para c*r*lh* também, mas eu não falei que ele errou, porque o erro do outro não justifica o seu. Se um dia ele quiser falar o que ele errou, ele vai falar, tanto faz para mim. Só que eu errei e assumi isso para o Brasil inteiro e para ele, e vou continuar sempre me desculpando, porque o erro dele não justifica o meu. Eu continuo errada, independente do que ele fez", completou.

Gracyanne volta para a casa e todo mundo vai para o Tá Com Nada

A musa fitness Gracyanne Barbosa está de volta à casa do BBB 25, da Globo. Nesta quinta-feira, 6, ela saiu do Quarto Secreto, onde estava desde o paredão de terça-feira, e surpreendeu a todos ao retornar ao jogo. Porém, a dinâmica do retorno dela fez todo mundo ir para o Tá Com Nada.

Os brothers e sisters ouviram uma mensagem do Big Boss ordenando que deveriam ficar congelados por tempo indeterminado sob a pena de que iriam para o Tá Com Nada, que é uma restrição nas comidas. "Todos devem permanecer imóveis. Se alguém se mexer, todos vão para o ta com nada. Congelados!”, disse a voz. Então, Gracyanne entrou no programa e surpreendeu a todos.

Thamiris ficou emocionada e chorou ao ver a amiga. Aline segurou o riso e o grito. Camilla mexeu o braço ao vê-la entrando no quarto. Porém, o gêmeo João Pedro quebrou a regra e se mexeu. Ele saiu correndo ao ver Gracyanne e a abraçou.

Com a atitude dele, os participantes foram para o Tá Com Nada. Por sua vez, Gracyanne estará no Grupo Vip sozinha, já que esta era uma das vantagens do Quarto Secreto. "Que felicidade de estar de volta. Obrigada!”, disse ela.

