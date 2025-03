BBB 25: Gracyanne e os irmãos Hypolito conversam sobre os possíveis votos da casa

A musa Gracyanne Barbosa e os atletas Daniela Hypolito e Diego Hypolito conversam na academia sobre os votos da semana no BBB 25

Na tarde desta sexta-feira, 28, a musa fitness Gracyanne Barbosa e os atletas Daniela e Diego Hypolito conversaram sobre os votos do grupo do Quarto Fantástico enquanto estavam na academia. Também nesta sexta, Diego arrematou o Poder Curinga, em que ele poderá anular o voto de uma pessoa e ficará com dois votos na formação do Paredão.

“Eu e a Gra [Gracyanne] estávamos falando disso agora. Que provavelmente, ou eles [Quarto Fantástico] vão na Camilla ou na Gra”, comentou a atleta.

O irmão discordou e respondeu: “Claro que não! Eu acho que eles vão acabar indo, na minha concepção, na Mona [Thamiris], porque eles acham que a gente vai na Camilla. E pra vocês eu posso falar, eu não vou votar na Camilla essa semana. É muito provável que eu vote no Maike, isso que eu tô falando entre a gente.”, disse confidencialmente.

Gracyanne entrou na conversa e afirmou: “Tudo que a gente conversa aqui, eu não passo nem pras meninas, nada!”.

“Eu tenho certeza que o grupo vai ficar tendencioso a votar no Maike”, concluiu Diego.

Aline pede ajuda e o pedido é negado

Na manhã desta sexta-feira, 28, os brothers realizaram novas doações de estalecas para as compras de alimentos da semana no BBB 25. Alguns brothers, no entanto, acabaram ficando com o saldo negativo após darem lances para tentar arrematar o 'Poder Curinga'.

Com isso, Aline seguiu até um dos quartos para pedir uma 'ajuda considerável' a Camilla, uma vez que parte dos confinados tinham poucas estecas. A irmã de Thamiris, por sua vez, afirmou que não daria um valor alto para cobrir os demais colegas.

"Pode ver o valor e me fala", disse Camilla. "É que a gente está precisando de ajuda, está todo mundo batendo cabeça um pouquinho. Só pra dar um valor considerável. Desculpa", explicou Aline.

