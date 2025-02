BBB 25: Gracyanne Barbosa surpreende com revelação sobre seu corpo

Durante uma conversa com Thamiris antes da fetsa, a musa fitness Gracyanne Barbosa revelou inseguranças em relação ao seu corpo

Enquanto se arrumava para a festa do BBB 25 deste sábado, 15, no Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa conversou com Thamiris sobre as inseguranças em relação ao seu corpo. A sister confessou que hoje em dia se aceita bem, mas quando era mais nova, pensava diferente.

"Eu sempre tive complexo de perna fina com bunda grande. Eu odiava a minha bunda, na verdade. Hoje em dia, eu aceito bem o meu corpo, mas ainda acho bem desproporcional", confessou a musa fitness. "Sei lá, você vai ficando velha, você vai aprendendo a conviver com as coisas", ressaltou a famosa.

Após ouvir o relato da colega de confinamento, a irmã de Camilla a elogiou e também confessou que "odiava o fato de ter pouca bunda". A empresária revelou que não usava shorts por nada e hoje em dia usa pouco, tanto que não levou nenhum para o confinamento.

Gracyanne Barbosa fala sobre casamento com Belo

Neste sábado, 15, Gracyanne Barbosa abriu o coração em conversa com Diego e Daniele Hypolito. Chorando, a musa fitness falou sobre a relação em família e ressaltou que focar no trabalho contribuiu para o fim de seu casamento com Belo.

"Di, você nunca pode deixar de ter esses momentos com as pessoas que você ama, porque às vezes você foca só no trabalho. Eu falo isso como experiência pessoal, já conversei isso com a Dani, por conta de se preocupar só com o trabalho você deixa os momentos importantes, as relações com as pessoas mais importantes passar (...)", desabafou. "No meu casamento foi isso. Um trabalhando, o outro trabalhando e a gente não se via. Nossa agenda não era compatível. E o amor não conseguiu segurar isso, porque a gente só focava no trabalho. Não valeu a pena não." Veja o relato completo!

