BBB 25: Gracyanne Barbosa surpreende ao comparar brother com Belo

Em conversa com o ginasta Diego Hypolito, a musa fitness Gracyanne Barbosa comparou um brother do BBB 25 com seu ex-marido, Belo

Na academia do BBB 25, na tarde desta quinta-feira, 13, Gracyanne Barbosa conversou com Diego Hypolito sobre os participantes do reality show.

Durante o papo, o ginasta elogiou Guilherme e musa fitness relembrou uma conversa que teve com o brother na festa do líder João Gabriel. Ao elogiar o genro de dona Delma, a sister o comparou com o cantor Belo, seu ex-marido.

"Eu gosto muito do Gui e acho que era mais falta de conversar. Eu adoro conversar com ele", disse ela, revelando o que falou com ele no dia que foi para o paredão. "Ele é muito parecido com o Belo. Às vezes, não consigo conversar com ele porque me remete tanto ao Belo que preciso sair. Ele fala as mesmas frases, o jeito. Fica difícil eu ficar com ele sem me emocionar, aí eu saio", confessou. Após ouvir a amiga, Diego abraçou Gracyanne e deu beijos em seu ombro.

Maike sofre punição gravíssima

O brother Maike levou uma punição gravíssima da produção do BBB 25, da Globo. O aviso foi dado nesta quinta-feira, 13, mas o erro dele aconteceu na noite de quarta-feira, 12. Ele foi punido por ter ficado sozinho no quarto do líder João Gabriel, o que não é permitido.

O líder sempre tem que estar dentro do quarto com seus convidados. Quando o líder sai, todos têm que sair junto com ele. Com a punição gravíssima, Maike perdeu 500 estalecas. Além disso, os brothers correm o risco de irem para o Tá Com Nada novamente, já que o nível de Vacilômetro está quase completo.

