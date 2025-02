BBB 25: Gracyanne Barbosa sobre casamento: 'O amor não conseguiu segurar'

Em conversa com Diego e Daniele Hypolito, a musa fitness Gracyanne Barbosa fez um desabafo sobre seu casamento com o cantor Belo

Gracyanne Barbosa abriu o coração em conversa com Diego e Daniele Hypolito neste sábado, 15. Chorando, a musa fitness falou sobre a relação em família e ressaltou que focar no trabalho contribuiu para o fim de seu casamento com Belo.

"Di, você nunca pode deixar de ter esses momentos com as pessoas que você ama, porque às vezes você foca só no trabalho. Eu falo isso como experiência pessoal, já conversei isso com a Dani, por conta de se preocupar só com o trabalho você deixa os momentos importantes, as relações com as pessoas mais importantes passar, porque só interessa construir alguma coisa, proporcionar para sua família coisas que você sonha, mas ainda assim os momentos que você tem que estar com eles não deixa passar, cara", disse a famosa.

Em seguida, Diego contou que a última vez que conseguiu estar com sua família de verdade foi durante a pandemia da covid-19. "Porque depois só trabalhei", relatou o brother. Ao ouvir o amigo, Gracyanne afirmou que sabe exatamente sobre o que o ginasta está falando.

"No meu casamento foi isso. Um trabalhando, o outro trabalhando e a gente não se via. Nossa agenda não era compatível. E o amor não conseguiu segurar isso, porque a gente só focava no trabalho. Não valeu a pena não", desabafou.

Gracyanne Barbosa vai perder músculos no BBB?

Dona de um corpo definido e muito musculoso, Gracyanne Barbosa sempre impressionou na rede social com seus vídeos de treino na academia. Treinando musculação, com alto volume de peso fora da casa do BBB 25, a influenciadora digital pode estar perdendo massa magra dentro do confinamento.

Isso porque, além de não estar conseguindo cumprir sua dieta com 40 ovos, a ex-esposa do cantor Belo não tem à sua disposição os mesmos pesos e aparelhos que encontra fora do reality show. Em entrevista para a CARAS Digital, o personal trainer Bruno Calado explica como essa mudança na rotina pode afetar o shape trincado da musa fitness, que, além de musculação, fazia pole dance, hipropressivo e alongamento em seu dia a dia. Confira!

