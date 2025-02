BBB 25: Gracyanne Barbosa reclama de sister: 'Coisas que me incomodaram'

Gracyanne Barbosa reclamou do comportamento de uma sister do BBB 25 e confessou que a apontaria no Sincerão, caso a dinâmica fosse hoje

Nesta sexta-feira, 14, Gracyanne Barbosa conversou sobre jogo com Daniele Hypolito. Na academia da casa do BBB 25, as sisters afirmaram que apontariam Aline no Sincerão, caso a dinâmica acontecesse hoje.

A musa fitness confessou que está incomodada com algumas atitudes da policial militar. "Se fosse hoje, eu tenho mais coisas que me incomodaram nessa semana na Aline do que no Diogo. A atitude com o Diego e a atitude com a dona Delma, para mim...", refletiu a asister, que chegou a discutir com Diogo Almeida após voltar do Quarto Secreto.

Daniele concordou com Gracyanne e comentou que por causa de uma fala da baiana envolvendo Diego Hypolito no último Sincerão, chegou a questionar o irmão. A empresária retomou a palavra e contou que ficou irritada com uma situação que aconteceu entre Aline e Delma na cozinha. "Aí quando estava passando, já, ela vai e faz isso com a dona Delma ontem", desabafou.

Segundo as sisters, a dona de casa perguntou para a policial militar onde estava os itens de seu genro, Guilherme, na Xepa, já que ela saiu do VIP após sofrer uma consequência na Prova do Líder. A sister, então, disse que estava ao lado de suas coisas, mas não se levou para ajudá-la a encontrar o que procurava. "Eu acho que ela deveria levantar para qualquer pessoa que perguntasse, sendo a dona Delma, é mais inacreditável", afirmou Gracyanne.

Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa contam para Diego sobre atitude de Aline: 💬 "Não é possível que ela fez isso com a dona Delma!" 💥 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/d0xJn8xp4s — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2025

