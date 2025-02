BBB 25: Gracyanne Barbosa detona atitude de brother: 'Isso não existe'

Após os brothers formarem o terceiro paredão do BBB 25, Gracyanne Barbosa relatou indignação com a atitude de um colega

A formação do terceiro paredão do BBB 25, da TV Globo, deixou os brothers bastante agitados na madrugada desta segunda-feira, 3. A musa fitness Gracyanne Barbosa, que enfrenta a zona de risco da semana, não escondeu a indignação com a atitude de Diogo Almeida durante a votação ao vivo.

Isso porque, o ator decidiu indicar Aline e Vinicius para a berlinda. A situação se desenrolou após a dupla Diogo e Vilma empatarem com Gracyanne e Giovanna nos votos da casa. Com isso, os quatro precisaram entrar em consenso para o contragolpe e escolheram indicar a policial militar e o amigo.

Em conversa com outros brothers, a musa fitness explicou em detalhes como tudo aconteceu. De acordo com Gracyanne, Vilma sugeriu primeiro os nomes de Camilla e Thamiris, mas ela e Giovanna não concordaram.

"Tinha que ser elas duas. Nem cogitou a possibilidade de serem outras pessoas. E brigou quando eu falei. Eu falei: 'nas meninas a gente não vota'. Achei que ele ia falar ‘Aline e Vinícius, né?’. Muito mais lógico, o cara está com a menina", disse ela.

"Imagina, o cara está com a menina e não proteger ela. Sabia que ela ia para o paredão. Isso não existe a possibilidade pra mim", completou a sister. Em outro momento, Gracyanne Barbosa detonou novamente a atitude de Diogo Almeida em relação a Aline, com quem o brother mantém um affair.

"É um escrot*! Pra mim tá jogando, ficou com ela [Aline] pra não ser votado. É um filho da p***! E ela parece que ela tá apaixonadinha, tomou no c*! Não defender ela e defender os Joãos [gêmeos]?", disparou a musa fitness.

Vale lembrar que Aline e Vinicius venceram a prova bate e volta e escaparam da berlinda. Com isso, o terceiro paredão do BBB 25 é disputado por Gracyanne e Giovanna, e Diego Hypolito e Daniele Hypolito. Esta semana, somente um participante será eliminado, enquanto sua dupla seguirá para um quarto secreto com acesso às câmeras da casa.

Aline analisa relação com Diogo após indicação ao paredão

A madrugada desta segunda-feira, 3, foi bastante agitada na casa do BBB 25, da TV Globo. Após formarem o terceiro paredão da edição, alguns brothers se reuniram na área externa da casa mais vigiada do país e repercutiram os últimos acontecimentos.

Em conversa com Vinicius, a sister Aline, indicada para a zona de risco da semana por Diogo Almeida e Vilma, refletiu sobre a relação que possui com o ator. Os dois, que haviam demonstrado interesse mútuo desde o início do programa, deram o primeiro beijo durante a festa da última semana; confira detalhes!

