BBB 25: Gracyanne Barbosa define alvo para o paredão: 'Deu motivo'

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou em qual participante pretende votar na formação do paredão do BBB 25 deste domingo (16)

Neste domingo, 16, será formado mais um paredão no BBB 25, e os brothers já estão pensando em seus alvos. Em conversa com alguns brothers sobre o assunto, Gracyanne Barbosa perguntou para Vitória Strada se Diego Hypolito e Mateus pretendem votar em Renata, que venceu a Prova do Anjo.

Em seguida, a musa fitness revelou que pretende votar em Aline e justificou sua decisão. "Nessa semana, eu acho que quem mais deu motivo para ser votada é a Aline", pontuou. Maike, que também participa da conversa, diz que também vai votar na policial militar. "É tipo com a Aline agora. Eu sabia que os moleques iam votar nela e eu preferi mudar a rota agora, mesmo que eu me ferre, do que ficar [votando] no Diego", explicou.

Gracyanne concordou com o brother: "Até para falar no Sincerão você fica sem [argumento]... Não tem mais o que falar", ressaltou. "E se for para sair, eu saio velho", disparou o representante comercial, que acredita que possa ir para o paredão.

Após ouvir os colegas, Vitória confessou que não deseja votar em Aline, já que não tem motivos. Já Gracyanne reforçou seus motivos para votar na sister. "Eu sabia, mas eu vou votar nela, já falei. Ela não teve empatia com a dona Delma, não teve empatia com o Diego. Ela sabonetou na segunda-feira, para mim ela é saboneteira", disparou a musa fitness. "Eu adoro ela, uma coisa é gostar dela e outra é achar ela uma jogadora ruim, neste momento. Semana que vem já não é mais ela, porque vai acontecer outra coisa. Como era o Diogo [Almeida] na semana passada e hoje é ela", completou.

Aline desabafa sobre relação com sister

Na noite desta sexta-feira, 14, Aline conversou com Guilherme e Vinícius na área externa da casa do BBB 25 sobre Gracyanne Barbosa ter procurado Renata para esclarecer que não havia questão com a sister e Eva.

"Ela foi preparar um terreninho. Senti que ela foi meio que preparar as pessoas para ficar me minando para essas pessoas. Que loucura. Se ela já foi fazer isso aí, realmente é porque ela já está querendo meio que virar a casaca para o meu lado. Tipo assim: 'Aline é uma opção de voto'. Porque ela não engoliu o fato de a gente ter votado nela", disparou a policial militar. Confira a conversa completa!

