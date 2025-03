BBB 25: Gracyanne Barbosa comenta aproximação de sisters

Gracyanne Barbosa conversou com Renata sobre a sister ter se aproximado de Thamiris, que estava se sentindo rejeitada no BBB 25

Na tarde desta segunda-feira, 10, Gracyanne Barbosa conversou com Renata na academia do BBB 25 e agradeceu a sister por uma atitude que ela teve com Thamiris.

Durante o papo, a musa fitness falou sobre a bailarina ter se aproximado da nutricionista. "Foi muito legal vocês darem abertura para Thamiris, obrigada. Ela tem um lugar de rejeição que é muito pesado e ela estava se sentindo rejeitada na casa e fez muito bem para ela", comentou a famosa.

"Tem coisa que vai além do jogo", respondeu Renata. Gracyanne acrescenta: "Eu já tinha visto outras atitudes de vocês, nesse sentido também... Eu sou acostumada a fazer tudo sozinha, mas ela estava muito mal. Ela se sentiu acolhida demais. Foi muito bom. Fico muito agradecida. Ela é uma menina boa", ressaltou.

Vale lembrar que Thamiris está no paredão do BBB 25 após ter sido a mais votada pela casa. Ela disputa a permanência na casa contra Vinícius, indicado pelo Líder Maike, e Aline, que foi puxada pela nutricionista no contragolpe. A policial militar também teve uma indicação e escolher Gracyanne, que se salvou na prova Bate-Volta.

Thamiris comenta voto de Vitória Strada

A formação do oitavo paredão do BBB 25 mexeu bastante com os brothers da casa mais vigiada do país. Durante a madrugada desta segunda-feira, 10, Thamiris, uma das emparedadas da semana, descobriu que foi alvo de Vitória Strada, sua ex-aliada.

Thamiris soube do voto de Vitória através de Maike, que teve acesso à informação através da central de controle no Apê do Líder. Apesar de ter ficado surpresa, a sister garantiu aos demais colegas de confinamento que não procuraria a atriz para conversar sobre a atitude.

"É bom que isso aconteça, porque agora não vou ficar mais atrás de ninguém", declarou a emparedada. Em seguida, a nutricionista refletiu sobre como o público pode ter encarado sua briga com Vitória Strada nos últimos dias. Saiba mais!

