BBB 25: Gracyanne Barbosa cita Belo em conversa sobre Diogo Almeida: 'Não espero menos'

A musa fitness Gracyanne Barbosa conversou com Vitória Strada na manhã desta terça-feira, 4, na área externa da casa sobre o Sincerão do BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa conversou com Vitória Strada na manhã desta terça-feira, 4, na área externa da casa sobre o Sincerão do BBB 25 desta última segunda-feira, 3. Na academia, as duas voltaram a falar sobre o Contragolpe e a atitude de Diogo Almeida de indicar Aline e Vinicius para a berlinda.

Vitória relembrou a conversa que teve com o ator nesta terça-feira, 4, e destacou que Diogo priorizou a proteção de João Gabriel e João Pedro durante a votação. "A gente estava falando de conexão", retrucou Gracyanne.

Em seguida, a irmã de Giovanna comparou a situação com sua relação com Belo, com quem ficou casada por 16 anos. "A minha régua de homem tratar mulher é muito alta. O Belo sempre me tratou como uma rainha e é isso que toda mulher merece. Eu não espero menos para a Aline", disparou. E ela ainda deixou claro: "Esse comentário que ele fez ainda piorou para mim".

Vale lembrar que a indicação do ContraGolpe se desenrolou após a dupla Diogo e Vilma empatarem com Gracyanne e Giovanna nos votos da casa. Com isso, os quatro precisaram entrar em consenso para o contragolpe e escolheram indicar a policial militar e o amigo.

Gracyanne Barbosa detona atitude de Diogo Almeida

Em conversa com outros brothers, a musa fitness explicou em detalhes como tudo aconteceu. De acordo com Gracyanne, Vilma sugeriu primeiro os nomes de Camilla e Thamiris, mas ela e Giovanna não concordaram.

"Tinha que ser elas duas. Nem cogitou a possibilidade de serem outras pessoas. E brigou quando eu falei. Eu falei: 'nas meninas a gente não vota'. Achei que ele ia falar ‘Aline e Vinícius, né?’. Muito mais lógico, o cara está com a menina", disse ela.

"Imagina, o cara está com a menina e não proteger ela. Sabia que ela ia para o paredão. Isso não existe a possibilidade pra mim", completou a sister.

Leia também: BBB 25: Após beijo, Vilma fala do affair entre Diogo Almeida e Aline: 'Aparentemente'