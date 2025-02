BBB 25: Gracyanne Barbosa chora e relembra situação difícil com Belo

Um desentendimento entre Diego e Daniele Hypolito antes da Prova do Anjo fez Gracyanne Barbosa relembrar uma situação do passado

Neste sábado, 15, Gracyanne Barbosa chorou ao falar sobre o desentendimento que Daniele Hypolito teve com o irmão, Diego Hypolito, antes da Prova do Anjo. Ao falar sobre o ocorrido, a musa fitness relembrou uma situação com o ex-marido, Belo.

"Ele [Diego Hypolito] dá uma surtada com a Dani. Eu lembro muito de quando o Belo sofria de crise de ansiedade, eu também não sabia o que fazer", disse a famosa.

Diego Hypolito e Daniele se desentendem no Quarto Anos 50 momentos antes de entrarem para a Prova do Anjo. A ginasta estava tentando conter uma crise de ansiedade do irmão. "Eu lá sei o que você está pensando", desabafou o ginasta. "Não consigo parar de pensar em sair de dentro da casa, não estou nem pensando em prova", acrescentou ele. A atleta ouviu o comentário do irmão, mas ficou em silêncio.

Gracyanne Barbosa surpreende ao comparar brother com Belo

Na academia do BBB 25, na tarde desta última quinta-feira, 13, Gracyanne Barbosa conversou com Diego Hypolito sobre os participantes do reality show. Durante o papo, o ginasta elogiou Guilherme e musa fitness relembrou uma conversa que teve com o brother na festa do líder João Gabriel. Ao elogiar o genro de dona Delma, a sister o comparou com o cantor Belo, seu ex-marido.

"Eu gosto muito do Gui e acho que era mais falta de conversar. Eu adoro conversar com ele", disse ela, revelando o que falou com ele no dia que foi para o paredão. "Ele é muito parecido com o Belo. Às vezes, não consigo conversar com ele porque me remete tanto ao Belo que preciso sair. Ele fala as mesmas frases, o jeito. Fica difícil eu ficar com ele sem me emocionar, aí eu saio", confessou.

