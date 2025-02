BBB 25: Gracyanne Barbosa alfineta brother: 'Não é atitude de homem'

A musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a criticar o ator Diogo Almeida após a escolha da dupla para o Contragolpe do paredão

A formação do terceiro paredão segue rendendo assunto no BBB 25. Na área externa da casa, Gracyanne Barbosa conversou com alguns brothers e voltou a falar sobre o Contragolpe, que levou Aline e Vinícius para a berlinda.

Durante o papo, a musa fitness criticou Diogo Almeida, já que a policial militar e o promotor de vendas foram para a berlinda após um voto consenso entre eles e suas respectivas duplas, Giovanna e Vilma. "Inadmissível não ter protegido ela primeiro. Como homem, é uma atitude m****. Um cara que nem pensou em proteger a mulher, não é atitude de homem", detonou a sister.

Guilherme, que participa da conversa, quis saber sobre o que Gracyanne estava se referindo e ela explicou que era sobre a conversa das duplas no confessionário. "Não passou pela cabeça dele protegê-la", acrescentou a famosa.

A irmã de Giovanna ainda opinou sobre Diogo ter beijado Aline. "Na minha opinião, ficou com ela por estratégia. Trouxe Joãos para o Vip, para trazer para o lado dele. Ele se aproximou da Aline e fez isso no Confessionário? Como que ele fala 'quero que Thamiris e Camilla cheguem no final' e nunca tentou aproximação com elas. Enquanto tenta aproximação com os meninos o tempo todo. Para mim, veio com texto pronto, estratégia pronta", alfinetou.

Vale lembrar que Gracyanne e Giovanna estão no paredão ao lado da dupla Diego Hypolito e Daniele Hypolito.

Gracyanne Barbosa cai no choro ao relembrar fase difícil

A musa fitness Gracyanne Barbosa não conseguiu segurar o choro durante a prova de resistência do BBB25 na madrugada desta sexta-feira, 31. Enquanto estava sentada nos banquinhos na área externa sem poder dormir, ela relembrou as dificuldades que viveu no início da carreira.

A sister contou que o momento a lembrou de quando passou noites dormindo na rua. "Eu já tive que dormir na rua, e tinha que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória", contou Gracyanne, que foi consolada por alguns brothers. Saiba mais!

