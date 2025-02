BBB 25: Giovanna e Maike protagonizam primeiro beijo em clima de romance

Após o show de Ivete Sangalo, Giovanna e Maike protagonizaram o segundo beijo da edição do BBB 25 em um momento a sós; assista

Na madrugada deste domingo, 2, Giovanna e Maike deram o segundo beijo oficial do BBB 25, na TV Globo! Após curtirem a festa ao som de Ivete Sangalo, os dois foram para o Quarto Fantástico, e, depois de conversarem sobre seus sentimentos, se aproximaram ainda mais e trocaram beijos enquanto estavam deitados.

Durante a celebração, Ivete chegou a brincar e incentivar o casal a se beijar, mas o momento não aconteceu de imediato. Conforme a noite avançava, a sintonia entre eles foi aumentando, e, mais tarde, o beijo finalmente aconteceu.

Antes disso, Giovanna havia confessado sentir dúvidas sobre o interesse do brother, acreditando que o interesse dele era em outra sister do reality. Já Maike, havia confidenciado a Gabriel que algo entre ele e a irmã de Gracyanne Barbosa estava prestes a acontecer, antecipando o desfecho romântico da noite.

Confira o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Giovanna relembra amizade com filha de Belo

Na manhã do último dia 20, os brothers do BBB 25 separaram um tempo para relembrar suas histórias da adolescência. Em convesa com Camilla, Thamiris, Delma, Guilherme e Mateus, a irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna, relembrou como era sua relação com uma das filhas de Belo.

"Quem dava trabalho em relação a namorado era a filha do meio do Belo. E sobrava tudo para mim, porque eu era parceira dela e eu queria ocultar", contou a veterinária, acrescentando que o cantor sempre a questionava sobre a filha, por saber da proximidade das duas.

"Ele vinha em mim: 'Onde ela está? O que ela está fazendo? Se você não me contar, vai sobrar para você'. Aí, ela picotava minhas roupas para eu não ter o que fazer. Apertava meu perfume para gastar. Aprontava comigo e eu gostava dela. Não queria ter de entregá-la", confessou.

Leia também:Médica de Giovanna, do BBB 25, revela o que foi feito no rosto da jovem