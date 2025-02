BBB 25: Gabriel é eliminado no quarto paredão

Nesta terça-feira, 11, o brother Gabriel foi eliminado do BBB 25 após enfrentar Aline e Vitória Strada no quarto paredão da temporada

O brother Gabriel foi eliminado do BBB 25, da Globo, na noite desta terça-feira, 11. Ele disputou o quarto paredão da temporada contra Aline e Vitória Strada.

Gabriel deixou o programa com 48,81% dos votos do público. Ele foi emparedado por causa do voto da casa no último domingo, já que três pessoas foram indicadas para o paredão pelos participantes na votação do confessionário.

A atriz Vitória Strada teve 42,88% dos votos do público, enquanto Aline recebeu 8,31% dos votos.

"Eu já sabia. Eu também sei que meus posicionamentos ainda eram fracos. Eu demorei para pegar o jeito do jogo", disse Gabriel ao encontrar Tadeu Schmidt.

Relembre como foi a formação do quarto paredão:

Na noite deste domingo, 10, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do quarto paredão do BBB 25, da Globo. A berlinda é disputada por Aline, Vitória Strada e Gabriel. Um deles será eliminado na próxima terça-feira, 11.

Para começar, o anjo Mateus recebeu a notícia de que o poder é autoimune. Logo depois, o líder João Gabriel indicou Aline direto para o paredão.

Na votação da casa, o mais votado foi Diogo, com 8 votos. Logo depois dele, os mais votados foram Vitória, com 4 votos, e Gabriel, com 3 votos.

Por fim, os três mais votados pela casa fizeram a prova bate-volta e Diogo Almeida se salvou.

Saiba quem votou em quem:

Eva votou em Camilla

Maike votou em Vinicius

Guilherme votou em Gabriel

João Pedro votou em Vitória Strada

Renata votou em Vitória Strada

Gracyanne votou em Diogo Almeida

Vilma votou em Vitória Strada

Diego Hypolito votou em Gabriel

Gabriel votou em Guilherme

Vinicius votou em Diogo Almeida

Camilla votou em Diogo Almeida

Daniele Hypolito votou em Diogo Almeida

Mateus votou em Diogo Almeida

Delma votou em Diogo Almeida

Vitória Strada votou em Diogo Almeida

Thamiris votou em Diogo Almeida

Diogo Almeida votou em Vitória Strada

Aline votou em Gabriel

