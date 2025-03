BBB 25: Falha ao vivo tira o fôlego dos participantes

Equipe do BBB 25 dá um susto nos participantes com falha técnica ao vivo e deixa todo mundo apreensivo em momento importante do programa

A equipe do BBB 25, da Globo, testou o coração dos participantes do reality show na noite desta terça-feira, 18. Isso porque uma falha técnica aconteceu em um momento decisivo do programa ao vivo.

Nesta noite, o apresentador Tadeu Schmidt fazia o seu tradicional discurso de eliminação quando o áudio parou de repente. O comunicador estava se aproximando do fim do discurso quando o áudio ficou mudo e deu um susto em todo mundo.

Os participantes ficaram apreensivos e com medo de Tadeu anunciar o eliminado enquanto eles não estavam ouvindo. E o público de casa também levou um susto com o sumiço do som. Porém, tudo foi resolvido com agilidade e o apresentador voltou a fazer o seu discurso tranquilamente.

No final, Tadeu anunciou a eliminação de Gracyanne Barbosa, que saiu do jogo com mais de 51% dos votos do público.

Gil do Vigor fala sobre o Seu Fifi

O ex-BBB e economista Gil do Vigor pegou os fãs de surpresa ao comentar que foi ele quem deu uma ideia inicial para o desenvolvimento do RoBBB Seu Fifi. O robô fofoqueiro estreou nesta semana no BBB 25, da Globo, mas Gil mostrou que uma ideia inicial do projeto surgiu com ele lá em 2021.

Em um post nas redes sociais, o ex-BBB relembrou um vídeo de quando estava entediado no confinamento e começou a dar ideias para a produção de como agitar o jogo. Em uma de suas ideias, ele disse que poderiam exibir vídeos com falas polêmicas dos participantes para criar brigas. E é isso o que o RoBBB Seu Fifi faz. O robôzinho aparece na casa e reproduz frases que foram ditas contra alguns participantes. Depois, no Sincerão, Tadeu exibe os vídeos para revelar quem foi que disse as frases.

No vídeo do BBB 21, Gil do Vigor disse: "Vai, gente, faz alguma coisa aí. Toca o Big Fone. Não, faz assim: pega vídeo das pessoas falando mal da gente, aí mostra só a frase e diz: 'Essa pessoa falou mal de você, Gil! Quem foi?". Aí quando descobrir quem foi que falou isso de mim, o que eu faço? Eu vou lá e dou um baile! E a pessoa também dá um baile em mim, porque ela vai descobrir que eu falei da pessoa. Aí é o entretenimento!".