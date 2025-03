BBB 25: Eva surpreende ao revelar quem indicaria ao paredão: 'Sairia do óbvio'

Eva surpreendeu ao contar para Renata e Vilma qual participante mandaria para o paredão caso vencesse a prova do líder do BBB 25

Na tarde desta quarta-feira, 5, Eva conversou com Renatae Vilma no Quarto Fantástico sobre suas próximas movimentações no jogo. A sister decidiu revelar qual seria sua indicação ao paredão caso vença a próxima prova do líder.

Durante o papo, a bailarina e fisioterapeuta confessou que iria sair do óbvio e mandaria Daniela Hypolito para a berlinda. "O óbvio pra todo mundo seria eu indicar a Thamiris, né? Mas eu sairia do óbvio, sabia? Só aqui entre a gente", começou.

A cearense ressaltou que só mudaria de opinião se acontecesse algo muito relevante. "A não ser que aconteça algo muito relevante pra mim, eu indicaria a Dani. Porque eu vejo que ela se dá bem com todo mundo. Eu quero testar, vamos ver. Ela nunca vai pro Paredão?", acrescentou.

Após ouvir a colega de confinamento, Vilma afirmou que tem outras pessoas com o mesmo estilo de jogo, como Gracyanne Barbosa e Vinícius. Eva, então, descartou a possibilidade de indicar o baiano, mas falou sobre a musa fitness. "Da Gra ainda tem o lance do venenosa, por mais que ela chegou em mim e falou: 'Eva, me perdoa', ok, mas é mais uma coisa para prestar atenção em relação a jogo", ressaltou.

As três seguem conversando e analisando as opções de voto para o próximo paredão, e Renata confessou que se vê na mira de quase todos os outros brothers da casa.

Confira:

Renata desabafa sobre atitude de Eva

No último domingo, 2, Renata conversou com Eva sobre algumas atitudes da amiga no BBB 25. A bailarina ressaltou que está sentindo dificuldade para conversar com fisioterapeuta. "Tudo que eu penso, eu te externo pra eu poder organizar minhas ideias, mas eu não consigo mais. Tudo o que eu vou falar, tu já me corta. Ou tu me corta julgando o que eu estou falando, seja o que for", desabafou a loira.

Eva tenta se justificar, mas Renata pede 'calma' e segue falando: "Às vezes, eu estou externando pela primeira vez aquilo, para eu poder organizar minhas ideias. Nem sempre o que eu estou falando é algo que eu vou passar para outra pessoa ou que eu vou tomar uma decisão. Mas eu não consigo mais (...)", lamentou. Confira a conversa!

