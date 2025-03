BBB 25: Eva relata chateação após discussão com brother: 'Forma de falar'

Ficou chateada! Em conversa com outra sister do BBB 25, Eva recordou o desentendimento recente que teve com um brother na casa

A sister Eva fez um breve desabafo na tarde desta quarta-feira, 12, a respeito de seu desentendimento recente com João Pedro. Em conversa com dona Vilma, a bailarina revelou que ficou chateada com a postura do brother durante o conflito.

Para quem não acompanhou, Eva e João Pedro se estranharam na última terça-feira, 11, após o goiano afirmar que a colega de confinamento havia demorado muito tempo no Raio-X. A sister, por sua vez, rebateu o irmão gêmeo de João Gabriel e pediu para que ele não 'enchesse seu saco'.

"Não sei se foi brincadeira dele. O João Pedro falou que eu tinha demorado muito, que eu tinha demorado quatro minutos. Aí eu comentei lá na cozinha, eu não notei que eu demorei tanto tempo", relatou a bailarina para Vilma. Em seguida, ela contou que João Pedro comentou sobre a possibilidade de toda a casa entrar no 'Tá Com Nada' por sua culpa.

"Ele falou: ‘Se a gente fosse para o Tá Com Nada por causa de você, você ia ver…’. Aí eu falei para ele ficar lá na porta do confessionário contanto [os minutos]. Eu não fiquei resmungando, eu comentei. Fiquei chateada com a forma que falou. Ele também não veio falar nada, eu fiquei na minha. Estou de boa. Eu não falaria com todo mundo assim [sobre o Tá com Nada]. É a forma de falar", concluiu Eva.

🔥 Eva está incomodada com João Pedro e desabafa com Vilma:



“O João Pedro falou que eu tinha demorado muito, 4 minutos (no raio x), aí eu comentei lá na cozinha. Tipo, eu não notei que eu demorei tanto tempo. Aí quando subiu, a gente comentou sobre isso e ele falou ‘se a gente… pic.twitter.com/yKJQfiVIPP — Espiadinha #BBB25 (@canalespiadinha) March 12, 2025

Entenda o desentendimento entre Eva e João Pedro

Tudo começou quando João Gabriel, irmão gêmeo de João Pedro, comentou que Eva estaria brava com o brother após ele afirmar que a sister teria passado muito tempo no confessionário. A bailarina, por sua vez, negou que tenha ficado com raiva e rebateu a acusação do colega de confinamento.

"Demorou quatro minutos certinho", declarou João Pedro. "Vou demorar dez, se achar ruim", retrucou Eva. O brother, então, ressaltou que toda a casa pode ser punida caso as regras da dinâmica sejam descumpridas. "Se a gente for para o Tá Com Nada não vai falar nada para mim não. Se falar você vai escutar até...", disparou ele.

"Vocês acordaram com vontade de me encher o saco. Não fico regulando nada de ninguém aqui. Odeio que me regulem. Quando a gente for para o Tá Com Nada você pode me questionar. Agora não. Que saco! Não enche o saco de ninguém por nada. Não encha o meu também. Demorou quatro minutos, então você fica lá na frente regulando o tempo de todo mundo. [...] É porque eu fico lá olhando para o teto, esperando o tempo passar mesmo", disse Eva, por fim.

Leia também: Eliminada do BBB 25, Thamiris analisa trajetória no jogo: 'Exagerando um pouco'