BBB 25: Eva chora ao ficar sem Renata na casa

Ao ver Renata sair da casa do BBB 25, Eva não segura a emoção, vai para o quarto e chora de tristeza ao ficar sem sua aliada

A sister Eva ficou abalada ao ver sua amiga Renataser levada pelos dummies na casa do BBB 25, da Globo. Sem saber os detalhes da dinâmica, que é a Vitrine do Seu Fifi, a bailarina ficou apreensiva com a possibilidade da amiga não voltar para o reality show.

Com isso, Eva foi para o quarto e chorou para aliar sua tensão. Ela foi consolada por seus aliados no jogo. “Não chora, não. Espera primeiro, de repente não vai ser nada demais. Ela vai voltar”, afirmou Vilma.

Vale lembrar que Renata foi a participante escolhida pelo público para ir para Vitrine do Seu Fifi, que está localizada em um shopping no Rio de Janeiro. Lá, ela vai receber informações privilegiadas do público, que podem levar cartazes ao local para contarem fofocas sobre o jogo.

Renata voltará para o confinamento em breve e poderá usar as informações que recebeu em seu jogo no Big Brother. Além disso, ela terá imunidade no próximo paredão.

O desentendimento entre Eva e João Pedro

A sister Eva fez um breve desabafo na tarde desta quarta-feira, 12, a respeito de seu desentendimento recente com João Pedro. Em conversa com dona Vilma, a bailarina revelou que ficou chateada com a postura do brother durante o conflito.

Para quem não acompanhou, Eva e João Pedro se estranharam na última terça-feira, 11, após o goiano afirmar que a colega de confinamento havia demorado muito tempo no Raio-X. A sister, por sua vez, rebateu o irmão gêmeo de João Gabriel e pediu para que ele não 'enchesse seu saco'.

"Não sei se foi brincadeira dele. O João Pedro falou que eu tinha demorado muito, que eu tinha demorado quatro minutos. Aí eu comentei lá na cozinha, eu não notei que eu demorei tanto tempo", relatou a bailarina para Vilma. Em seguida, ela contou que João Pedro comentou sobre a possibilidade de toda a casa entrar no 'Tá Com Nada' por sua culpa.

"Ele falou: ‘Se a gente fosse para o Tá Com Nada por causa de você, você ia ver…’. Aí eu falei para ele ficar lá na porta do confessionário contanto [os minutos]. Eu não fiquei resmungando, eu comentei. Fiquei chateada com a forma que falou. Ele também não veio falar nada, eu fiquei na minha. Estou de boa. Eu não falaria com todo mundo assim [sobre o Tá com Nada]. É a forma de falar", concluiu Eva.

