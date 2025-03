BBB 25: Eva aconselha Renata sobre sister: 'Não tenha medo de falar'

Após desabafar sobre situações envolvendo uma sister no BBB 25, Renata foi aconselhado por Eva a expor o que pensa no Sincerão

Neste sábado, 1º, no Quarto Fantástico, Eva e Renata especularam sobre o próximo Paredão do BBB 25. A loira, então, disse para a amiga que acredita que Camillaa puxaria para a berlinda em casa de Contragolpe.

"Até agora ela não me justificou o porquê dela ter votado em mim", desabafou a bailarina. Eva quis saber se a sister chegou a conversar com a trancista sobre a situação, e ela nega. "Não entendo, a pessoa elogia, mas vota", comenta Renata.

A fisioterapeuta pergunta se a amiga tem motivos para votar na irmã de Thamiris, e ela solta várias situações que a incomodou, incluindo quando Camilla disse que uma pessoa próxima fala dela, mas não expôs quem era. "Chateações de jogo, das estratégias de jogo que eu não gosto, algumas movimentações que ela faz... esse negócio que ela jogou verde para mim, de uma pessoa que falou mal, depois esconde o jogo para usar isso de estratégia para ela mesma, e por ela ter votado em mim, sem motivo nenhum", enumerou.

Após ouvir a amiga, Eva diz que Renata precisa falar tudo isso no Sincerão. "Tá vendo que você tem tudo isso? Quando tiver a oportunidade de falar no Sincerão, fala. Não tenha medo de falar, não", aconselhou.

Renata e Eva analisam relação com brother

Na academia do BBB 25, Renata e Eva começaram a conversar sobre jogo e avaliaram suas relações com outros participantes do reality show. Durante o papo, a bailarina relembrou de um alerta feito por Camilla, dizendo que outro participante fala dela pela casa e aproveitou para analisar a proximidade de Maike com as meninas do outro quarto.

"Eu gosto do Maike, a gente conversa, mas me incomoda um pouco esse excesso de proximidade com as meninas. Eu fico pensando, a gente vota nelas e elas votam na gente. Mas ele fala claramente que prioriza a gente... Sei não. Fico só observando", disse Renata. Confira o papo completo!

