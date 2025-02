BBB 25: Equipe de Aline se pronuncia sobre ataques contra a sister

A equipe de Aline, do BBB 25, publicou uma nota repudiando os ataques que a sister vem recebendo na web: 'Atos discriminatórios'

A equipe de Aline, participante do BBB 25, publicou uma nota oficial a respeito dos ataques de cunho racistas contra a sister. Os comentários direcionados a ex-policial militar se intensificaram nos últimos dias, após a eliminação de Diogo Almeida do programa.

Por meio das redes sociais de Aline, os administradores informaram que medidas legais serão tomadas a respeito da situação. "A conduta discriminatória perpetrada contra Aline Patriarca, notadamente através de manifestações públicas e virtuais, configura grave violação dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pelas leis infraconstitucionais, especialmente no que tange à igualdade, liberdade e à dignidade da pessoa humana", diz o comunicado.

"Diante dos fatos apresentados, repudia-se, de forma categórica, qualquer manifstação que fomente o racismo e a discriminação, em razão da cor da pele, do gênero ou por qualquer outro motivo", escreveram em outro trecho. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a equipe de Aline se manifesta sobre ataques direcionados a sister.

Ainda no início da edição, em janeiro deste ano, a equipe jurídica da ex-policial militar compartilhou um nota informando que os responsáveis por condutas racistas contra a participante do BBB 25 responderão judicialmente.

Leia na íntegra a nota da equipe de Aline:

O novo visual de Aline no BBB 25

Aline decidiu mudar o visual na quarta-feira, 26, e contou com a ajuda dos participantes do BBB 25 para tirar as tranças. Mais tarde, a policial militar pediu auxilio de Camilla para finalizar o cabelo e acabou sendo elogiada por Vilma.

Ao chegar no banheiro, a estudante de Nutrição viu a sister mexendo nos fios e reagiu à cena. "Nossa, gente. Quem são vocês?", brincou a mãe de Diogo Almeida, o último eliminado do reality show. "Diferente demais. Está lindo", acrescentou a sister.

