BBB 25: Eliminação de Camilla atinge recorde de audiência no reality show

No sétimo paredão do BBB 25, Camilla conquistou uma das maiores porcentagens de votos da temporada e ajudou a impulsionar o recorde de audiência

A eliminação da trancista Camillaalcançou recordes de audiência na Grande São Paulo, mesmo em meio as folias de Carnaval. O programa registrou a maior audiência da temporada, alcançando 20 pontos.

Além desse feito, Camilla deixou sua marca histórica no reality com uma das maiores rejeições já registradas no Paredão do BBB 25, entrando para o Top 5 dos mais votados. Ela obteve impressionantes 94,67% dos votos, enquanto Renatae Vilmaficaram com 5,33%, somados.

Durante o programa de Mais Você, a eliminada Camilla revelou temer um possível cancelamento. “Fiquei com muito medo de ser vista como agressiva, me preocupava. Sei que o cancelamento está aí e o quanto seria difícil para mim. Preferi me calar porque pensei que qualquer coisa errada, poderia me prejudicar”, comentou a trancista.

Thamiris comenta sobre arrependimento

A eliminação de Camilla do BBB 25 segue sendo um dos assuntos mais comentados entre os brothers da casa mais vigiada do país. A carioca deixou o jogo na noite de terça-feira, 4, após enfrentar o sétimo paredão da temporada contra Vilma e Renata.

Apesar de todos os participantes terem lamentando a saída de Camilla, quem mais sentiu a ausência da ex-sister nesta quarta-feira, 5, foi Thamiris. Durante o Raio-X diário, a nutricionista aproveitou o momento para mandar um recado carinhoso à irmã.

"Espero que você tenha sido muito bem recebida aí fora, que você já tenha visto as crianças, já tenha tido contato com mais gente e que você esteja bem. Eu vou seguir jogando com o meu coração. Não vou jogar bem, porque eu acho que você era a pessoa que me guiava melhor aqui no jogo, mas eu vou tentar dar o meu melhor pela gente, pela nossa família", iniciou a sister.

