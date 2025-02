BBB 25: Eles voltaram! Diogo e Aline trocam beijo apaixonado após atrito

Os beijos estão de volta! Diogo e Aline foram flagrados trocando beijos apaixonados no BBB 25 após distanciamento por causa do paredão

O ator Diogo Almeida e a sister Aline Patriarca voltaram a trocar beijos na casa do BBB 25, da Globo. Nesta terça-feira, 11, os dois ficaram juntos novamente enquanto estavam na sala de estar.

Há alguns dias, Aline e Diogo pararam de trocar beijos após um atrito na formação do terceiro paredão do Big Brother. Ele foi acusado de não defender a ficante em uma dinâmica do jogo. Com isso, ela ficou um pouco mais distante dele.

Porém, os dois nunca pararam de trocar abraços e carinhos. Nos últimos dias, eles foram vistos abraçados e dormindo juntos em várias ocasiões. Agora, eles reataram o romance com um beijão na sala de estar.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o beijo de Aline e Diogo. “Me julguem porque eu amo os dois juntos”, disse um fã. “Deixem o casal em paz”, afirmou outro. “Aline tinha que sair, já perdeu o foco”, declarou mais um. “Eles tinham tudo para ser um casal lindo, mas como jogador estão péssimos”, comentou outro.

O antigo salário de Aline

A sister Aline Patriarca está confinada na casa do BBB 25, da Globo, mas um detalhe da vida pessoal dela viralizou na internet nesta semana. Isso porque o valor do salário dela antes do Big Brother foi divulgado.

Antes de entrar no programa de TV, a estrela era soldado da Polícia Militar da Bahia. De acordo com o site Glassdoor, um soldado da PM na Bahia pode receber um salário entre R$ 4 mil e R$ 6 mil. Além disso, caso a pessoa tenha promoções no trabalho, o salário por chegar a R$ 9 mil.

No entanto, Aline não recebe mais o salário. Isso porque ela foi exonerada do seu cargo ao aceitar a vaga no Big Brother. Ela precisou pedir o fim do seu contrato com a polícia militar para ir ao reality show.

