BBB 25: Diogo escolhe Aline no Sincerão e diz: ‘Eu peço desculpas’

Diogo Almeida diz que queria formar dupla com Aline no BBB 25 e faz elogios para ela no Sincerão

No Sincerão do BBB 25, da Globo, Diogo Almeida escolheu Aline para ser sua dupla no jogo e fez elogios para ela. Inclusive, ele pediu desculpas para ela por causa do climão entre eles após o contragolpe da formação do paredão.

"A gente vinha se aproximando na casa. Eu vejo verdade nela. Ela me passa muita verdade. No início, eu não sabia interpretar. É uma mulher admirável. Eu peço desculpas por ter te causado dor ontem. Eu peço desculpas do fundo do meu coração. Eu confio muito em você. Hoje, a gente conversou na piscina e tentei passar tudo que a gente estava sentindo”, afirmou ele.

Porém, em sua vez no Sincerão, Aline escolheu Diogo para ser a última pessoa com quem formaria dupla no jogo. Aline disse que achava que ele iria defendê-la quando tivesse a oportunidade, como aconteceu no contragolpe no paredão, mas ficou decepcionada por isso não acontecer. "Eu notei algumas inconsistência em algumas atitudes do Diogo. Eu tive uma conversa na qual ele se solidarizava com a minha história e do Vini. E na oportunidade que ele teve de defender a minha permanência na casa e ele não fez. Isso me decepcionou muito. Ele reforçou que a aproximação era algo importante para ele e eu não consegui ver isso nas atitudes”, afirmou ela.

Em sua defesa, Diogo disse que teve que entrar em um consenso no contragolpe com a dupla Giovanna e Gracyanne e que defendeu os gêmeos João Pedro e João Gabriel porque são seus aliados desde o início. "Eu e a Aline, a gente vem se aproximando há alguns dias, a gente teve uma troca genuína, tudo o que eu troquei com ela foi de verdade. Eu conversei com o Vinicius, mas o nível de troca é outro. Quando a gente foi para a dinâmica, a gente tinha que chegar em um consenso. Eu disse que os Joãos não escolheria, porque eles estão comigo desde o inicio”, afirmou.

