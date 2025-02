BBB 25: Diogo conversa com Aline sobre indicação do líder: 'Não sabia'

O brother Diogo Almeida conversou com Aline, sua affair, sobre a decisão do líder em indicá-la ao quarto paredão do BBB 25

A formação do quarto paredão no BBB 25 rendeu bastante assunto entre os brothers durante a madrugada desta segunda-feira, 10. Aline, indicada à berlinda por João Gabriel, líder da semana, conversou com Diogo Almeida a respeito do assunto após passar um momento sozinha.

De acordo com o ator, João Gabriel decidiu indicar Aline à zona de risco depois da última festa, ocorrida na sexta-feira, 7. Em conversa anterior com outros brothers, o irmão gêmeo de João Pedro contou que a sister ficou jogando indiretas durante o evento.

"Eu soube pouquíssimo antes [da votação], que ele [líder] me chamou para conversar e falou. Falei para ele assim: ‘João Gabriel, falei para a Aline que ela não é a primeira opção [de indicação]. Ela falou que vocês estavam mais próximos, que ficou surpresa com a situação [de receber o alvo]’. Só que ele falou que a questão da festa pesou. Só que eu não vi tudo, não sei o que aconteceu", iniciou Diogo Almeida.

"Assim, não sei como foi a troca com outras pessoas. Só sei o que a gente conversou, e que você falou isso para mim. E foi o que eu falei para ele [João Gabriel]: ‘Cara, olhando daqui, eu vejo outras pessoas que provavelmente vão votar em você na próxima semana ou em breve, e não vejo a Aline como alguém que votaria em vocês. Agora, pelo menos agora, o jogo muda", continuou o ator.

Diogo, então, reforçou que não sabia da indicação de João Gabriel: "Não sabemos o que pode acontecer pela frente. Só estou te falando isso porque eu não sabia que ele ia votar em você. Eu nem sabia que vocês eram distantes, achei que eram próximos. Quero que você saiba que eu não sabia disso. Não concordo mas, ele é o líder", concluiu ele.

Vale lembrar que Aline disputa a permanência no jogo do BBB 25 contra Gabriel e Vitória Strada. A eliminação acontece ao vivo na próxima terça-feira, 11, logo após a exibição de mais um capítulo da novela 'Mania de Você'.

Delma critica punições em excesso de brothers

Após passar sufoco no 'Tá com Nada', Delma tem se policiado mais a respeito da punição no BBB 25. Na manhã de domingo, 9, em conversa com Mateus, a sister revelou preocupação com uma possível nova restrição dos alimentos nos próximos dias.

Isso porque, de acordo com Delma e Mateus, faltam exatas oito punições dos brothers para que toda a casa seja novamente penalizada com o 'Tá com Nada'. Ao longo do bate-papo com o brother, a sogra de Guilherme afirmou que chamará atenção dos colegas de confinamento sobre a perda em excesso de estaleca; confira detalhes!

