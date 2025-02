BBB 25: Diogo Almeida reflete sobre relação com Aline: 'Muito delicado'

No BBB 25, o ator Diogo Almeida falou sobre sua relação com Aline após indicar ela e sua dupla para a berlinda em um Contragolpe

O ator Diogo Almeida falou sobre sua relação com Aline após indicar ela e sua dupla para a berlinda em um Contragolpe. O artista, que tinha engatado um affair com o artista no confinamento, comentou com Renata e Eva que ainda não conversou com a ex-policial sobre o assunto, já que é "delicado".

"Hoje estou feliz porque voltei, mas com o coração apertado por causa da Aline. Real! Porque é muito delicado. Ainda não conversamos. A gente está num jogo e como se dá essa relação? A gente vai ficar todo dia?", refletiu o brother.

"A gente vai ficar quando tiver numa festa e sentir vontade? Porque a gente mora na mesma casa. É a questão de se colocar no lugar, um se colocar no lugar do outro. O jogo exige que a gente se posicione cada dia mais", complementou.

Para quem não acompanhou, durante a formação do terceiro paredão da edição, Aline e Vinícius foram escolhidos no Contragolpe pelas duplas formadas por Gracyanne Barbosa e Giovanna, Vilma e Diogo Almeida. A sister escapou da berlinda junto com a dupla na Prova Bate-Volta.

BBB 25: Aline desabafa com Mateus após indicação ao paredão

Mais cedo, Aline falou sobre a indicação com Mateus e ele apontou que não imaginava que Vilma colocaria a dupla de baianos na berlinda, após um Contragolpe. "Eu achava que ela super gostava de você", disse ele.

"Ô, meu amor, se eu te disser que eu não esperava, eu estaria mentindo para você. Eu já até tinha comentado com o Vinicius, não hoje, mas que chegaria esse momento. Mas diante das coisas que ele vinha conversando comigo, foi um pouquinho antes do que ele, teoricamente, pregava", confessou Aline.

Aline contou ainda que não conversou com Diogo após a indicação, e Mateus reagiu: "É só conversar amanhã". Mas a baiana devolveu: "Não lindo, ele vai falar e eu vou ouvir. É o que vai acontecer, porque ele precisa falar, eu vou dar esse direito a ele".

