BBB 25: Diogo Almeida reage ao descobrir beijo entre Aline e Thamiris

Aline contou para Diogo Almeida, seu affair no BBB 25, sobre o beijo que deu em Thamiris na festa desta quarta-feira (19)

O suposto beijo entre Aline e Thamiris durante a festa da líder Eva segue sendo assunto no BBB 25 nesta quinta-feira, 20.

Após as sisters conversarem sobre o ocorrido, a policial contou a situação para Diogo Almeida, seu affair na casa. Enquanto o brother cozinha na cozinha da Xepa, a sister deu risada ao contar sobre o momento.

"Hã? É o quê? Na boca de quem? Por que, gente?", reagiu o ator ao ouvir a baiana. Thamiris, que também estava no mesmo cômodo, também se manifestou. "Não fui eu, não", garantiu. "Foi ela né? Ela quis fazer respiração boca a boca", respondeu o ator.

Mais cedo, Thamiris chegou a conversar com Gracyanne Barbosa sobre o beijo e confessou que estava preocupada com a reação de Diogo, pois os dois já se desentenderam no reality show. "Eu estou pensando, já tive uma briga com o cara, para falar que ele não trata a mina bem... Aí justamente eu sou a pessoa com quem isso acontece. Para falar que não foi de propósito, não foi para estragar a relação deles...", disse a irmã de Camilla, sendo tranquilizada pela musa fitness.

Na cozinha, Aline conta para Diogo Almeida sobre o beijo em Thamiris. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/40xy2HnBhT — Big Brother Brasil (@bbb) February 20, 2025



Delma se incomoda com Aline e Diogo

A proximidade entre Aline e Diogo Almeida parece estar causando incômodo em dona Delma na casa do BBB 25, da Globo. Na manhã desta quinta-feira, 20, a dona de casa reclamou sobre o casal durante uma conversa com Daniele Hypolito.

"Por esses dias vai ser um balde que vou dar nos dois. Ali naquele sofá bem longe da gente, fica ali. Ou deita na cama com edredom e faz o que quiser. Mas junto de mim não. [...] O tempo todinho se agarrando. Vai se agarrar no sofá longe de mim", disparou ela. Em seguida, ela contou que seu genro Guilherme, que entrou como sua dupla no jogo, "tem todo respeito" quando está perto dela. Saiba mais!

