BBB 25: Diogo Almeida opina sobre jogo de sisters: 'Passam por cima'

Em conversa com outros brothers, Diogo Almeida analisou o jogo de duas sisters do BBB 25 após presenciar madrugada de conflito

A discussão intensa entre Camilla e Vitória Strada ocorrida nesta madrugada de segunda-feira, 24, segue sendo o principal assunto entre os brothers do BBB 25. Ao longo desta tarde, Diogo Almeida repercutiu a situação com outros colegas de confinamento enquanto analisava o jogo da carioca e da irmã, Thamiris.

"Na festa, eu estava vendo que a Camilla chamou o João [Pedro], sentou ali, ficou ali, ficou. Eu ficava olhando ali. Assim, elas, quando ela falou ali na sala que eles estão perdendo massa, que elas estão perdendo massa, perdendo aliados, entendeu? Aqui é um jogo, mas eu acredito na nossa relação de sinceridade, de troca, de amizade...E o que eu sinto delas é que elas vão passar por cima de qualquer um", declarou o ator.

"Independente das circunstâncias. Claro que a gente está aqui querendo ganhar, todo mundo está querendo ganhar, mas tem um cuidado que a gente tem para não machucar que faz parte dos seres humanos, das relações. Não estou dizendo que eu vou me colocar no Paredão para não colocar você, não estou dizendo isso. Mas é aquela coisa de descartar muito fácil, igual descartaram a Vitória. Passam por cima de qualquer pessoa", continuou o brother.

João Gabriel, que estava presente na conversa, concordou com o ponto de vista de Diogo Almeida: "Ela mesmo já falou para a gente que se precisar passar por cima de 10 pessoas, ela vai passar. Acho que elas não estão nem aí para os outros aqui dentro", reforçou o irmão gêmeo de João Pedro, por fim.

Por que Camilla e Vitória Strada brigaram?

A formação do sexto paredão no BBB 25 agitou a noite de domingo, 23, dentro da casa mais vigiada do país. Após Camilla demonstrar apoio à permanência de Vitória Strada, emparedada pelo líder, Guilherme questionou a postura da sister em relação a atriz.

"Torço por você, tomara que você volte", disse a irmã de Thamiris ao abraçar Vitória. "Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que eu queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve (…) disse assim: ‘Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", iniciou o genro de Delma.

"Quem é sua prioridade?", questionou Camilla. "Minha prioridade? Minha sogra", respondeu Guilherme. "A minha prioridade é minha irmã. Eu votaria, sim, na Vitória", rebateu a sister. Neste momento, a discussão se intensificou entre Vitória e a trancista, que a acusou de apontá-la como agressiva.

Em seguida, Camilla destacou que não queria mais conversar com Vitória. "Eu não vou abaixar a cabeça. Desde o domingo, eu não queria conversar com você. Eu não quero jogar junto com ninguém. A partir de agora, minha prioridade é minha irmã", disparou a sister. "É engraçado que você escuta o Guilherme, escuta todo mundo, mas a pessoa que era sua aliada, você não quer escutar", rebateu a atriz.

