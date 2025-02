BBB 25: Diogo Almeida muda o visual dentro da casa e Aline reage

Diogo Almeida dá adeus para a barba volumosa e surpreende Aline ao exibir seu novo visual na casa do BBB 25

O ator Diogo Almeida está com novo visual! Ele entrou na casa do BBB 25, da Globo, com a barba volumosa e, agora, decidiu deixar o rosto livre.

Na manhã desta sexta-feira, 7, o artista foi visto tirando a barba no banheiro do reality show e surpreendeu a todos ao exibir o novo visual. Inclusive, a sister Aline foi a que teve a reação mais animada.

Aline ficou em choque ao ver o novo visual dele. Ela pulou no rapaz ao ver a mudança e fez carinho no rosto dele para senti-lo sem a barba. "Tá muito lindo!”, disse ela.

Aline parece que aprovou o novo visual de Diogo Almeida.

Aline: "É bom que agora eu tenho uma desculpa, que tem outra pessoa para beijar na casa."

O clima de romance entre Aline e Diogo

A sister Aline e o ator Diogo Almeida voltaram a aparecer em clima de romance na casa do BBB 25, da Globo. Na tarde desta quarta-feira, 5, os dois foram flagrados pelas câmeras enquanto trocavam carinhos no Quarto Fantástico.

Eles apareceram deitados abraçados na mesma cama e o rapaz fez carinhos no rosto e cabelo dela. Inclusive, o ator deu beijos no rosto dela.

O momento durou pouco tempo, mas já dá indícios de que os dois podem estar ensaiando uma reconciliação após a troca de farpas no início da semana. Aline e Diogo se afastaram brevemente após ele não defendê-la na escolha do contragolpe do terceiro paredão do Big Brother. Ela ficou chateada e as outras participantes da casa também ficaram contra o rapaz. Ele se defendeu e até pediu desculpas ao vivo para ela.

