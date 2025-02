BBB 25: Diogo Almeida lamenta postura de sister: 'Arrogante'

Após a dinâmica do Sincerão, Diogo Almeida conversou com a mãe, Vilma, sobre atitude de uma sister dentro do BBB 25

A dinâmica do Sincerão, realizada na noite de segunda-feira, 10, rendeu bastante assunto entre os brothers do BBB 25, da TV Globo. Após o fim da atividade ao vivo, Diogo Almeida, apontado por Gracyanne Barbosa como 'participante que será eliminado com rejeição', fez um longo desabafo a respeito da postura da sister.

Em conversa com a mãe, Vilma, o ator relembrou algumas falas da musa fitness após seu retorno do Quarto Secreto, onde ela permaneceu por quase dois dias. Assim que Gracyanne voltou para a casa, os dois tiveram uma discussão na frente de outros confinados.

Diogo, então, criticou a atitude da adversária de jogo: "Tem informações que a gente tem que segurar. Nem tudo a gente tem que falar. Como, por exemplo, a Gracyanne falando na piscina que se fosse lá fora ela ia me meter a porrada", disse o brother.

"Eu nunca agredi uma mulher, Deus me livre. Agora, desde que ela voltou [do Quarto Secreto], voltou como a dona da verdade, falando de uma forma ríspida, prepotente, arrogante. Assim como ela estava começando a ser ali [no Sincerão], querendo que eu fosse [arrogante]. Ela não me conhece", concluiu o ator.

Delma opina sobre jogo de brother no BBB 25

Durante a madrugada de segunda-feira, 10, após a formação do quarto paredão do BBB 25, Delma comentou a respeito do jogo de Diogo Almeida e a mãe, Vilma. O ator, que escapou da berlinda na prova bate-volta, foi o participante mais votado da casa.

Ao longo da conversa com outros colegas de confinamento, dona Delma, que votou em Diogo, justificou sua escolha. "Pra mim, ele está sendo um personagem aqui, um ator. E ele quer sair daqui com o papel de vilão", declarou a sister.

Em seguida, a sogra de Guilherme opinou sobre os adversários: "Ele é um ator, e ela é figurante. Ela faz cena de figurante. Figurante não é aquela que faz o que mandam? Pronto. E ele é o ator principal", disse dona Delma, por fim.

