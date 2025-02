BBB 25: Diogo Almeida diz que vai esconder voto de brother em Aline

"É secreto", afirmou o ator Diogo Almeida ao garantir que não vai contar para Aline, com quem vive um affair, que ela é opção de voto de brother

Diogo Almeida, Vilma, João Gabriel e Maike conversam sobre votos no Quarto Fantástico neste sábado, 15. Durante o papo, o ator quis saber em quem o representante comercial pretende votar no próximo paredão do BBB 25.

Ao ouvir a pergunta do colega de confinamento, Maike contou que vai em quem já votou nele. "Provavelmente vai sobrar a Aline e Vinícius. A Dani [Daniele Hypolito] também não vou votar nela agora", explicou brother. "Entendi", respondeu Diogo, que vive um affair com Aline no reality show.

Após o amigo abrir o jogo, João pediu para o filho de Vilma não comentar com a baiana. O ator, então, garantiu que não vai revelar. "Você acha?", indagou ele. ""Se comentar também está tudo bem, da minha parte", garantiu Maike. Diogo afirmou aos brother que não vai falar nada para Aline. "O voto é secreto e não tem como fazer isso", ressaltou ele.

Diogo Almeida abre o coração para Aline

Após a eliminação de Gabriel no BBB 25, da Globo, o clima do Quarto Fantástico foi de descontração. E o ator Diogo Almeida aproveitou o momento para se declarar para a sister Aline Patriarca. Para deixar o clima ainda mais romântico, João Pedro e João Gabriel começaram a cantar enquanto o artista falou sobre seus sentimentos.

"Aline, eu já falei do seu sorriso, já falei da sua boa energia, já falei das coisas que você me transmite pelos olhos. Quero te falar que tudo isso que eu sinto, que eu percebo, me faz cada vez mais ficar perto", declarou Diogo Almeida, que, logo depois, deu um beijo Aline. Saiba mais!

